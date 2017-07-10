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Şenol Güneş'le çalışmak isteyen Volkan, beklemediği cevabı aldı

ŞENOL GÜNEŞ'LE ÇALIŞMAK İSTEYEN VOLKAN, BEKLEMEDİĞİ CEVABI ALDI

Beşiktaş, Şenol Güneş'le çalışmak isteyen Volkan Şen'in transferini üçüncü kez reddetti.

Tarih : 10 Temmuz 2017, 11:20
Puan Ver : Şenol Güneş'le Çalışmak İsteyen Volkan, Beklemediği Cevabı Aldı(5/10)1

Fenerbahçe'yle olan kontratı karşılıklı olarak feshedilen Volkan Şen'in, bu sezon tam üçüncü kez menajeri aracılığıyla Siyah-Beyazlılar'ın kapısını çaldığı ortaya çıktı.

YÖNETİM REDDETTİ

30 yaşındaki kanat oyuncusunun, Bursaspor'dan eski hocası Şenol Güneş'le birlikte çalışmak istediğini yönetime ilettiği ancak bir kez daha reddedildiği bildirildi.

FİKRET ORMAN İSTEMİYOR

Başkan Fikret Orman'ın, daha önceden de gündeme gelip son anda Fenerbahçe'yi seçmesi sebebiyle Volkan'ı Kara Kartal'da görmek istemediği belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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