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Şenol Güneş'ten beklenmedik tepki: Konuşmaya gerek yok

ŞENOL GÜNEŞ'TEN BEKLENMEDİK TEPKİ: KONUŞMAYA GEREK YOK

Galatasaray'a 2-0 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş maç sonu, "Konuşacak bir şey yok. Birçok değerin anlamını yitirdiği ortamda..." dedi.

Tarih : 29 Nisan 2018, 22:50
Puan Ver : Şenol Güneş'ten Beklenmedik Tepki: Konuşmaya Gerek Yok(5/10)1

Spor Toto Süper Lig 31. hafta mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda Galatasaray 2-0 mağlup oldu.

"KONUŞACAK BİR ŞEY YOK"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray derbisinin öncesinde olduğu gibi sonrasında da karşılaşmayla ilgili açıklama yapmadı. Güneş, yayıncı kuruluşa verdiği röportajda, "Konuşacak bir şey yok. Birçok değerin anlamını yitirdiği ortamda... Maçtan önce de söyledim. Teknik olarak da söyleyecek bir şey yok" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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