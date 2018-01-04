ŞENOL GÜNEŞ'TEN CENK'İN AYRILIĞINA İLK YORUM GELDİ
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Cenk Tosun'un Everton'a transferine ilişkin, "Cenk'e hayırlı olsun diyoruz, eğer kesinleşmişse. Hem üzüldüm hem sevindim" dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalya Belek'te yapılan devre arası kampında basın toplantısı düzenledi.
Cenk Tosun'un Everton'a transferiyle ilgili bir soruya Şenol Güneş, "Hem üzüldüm, hem sevindim. Çok karakterli bir futbolcu." dedi.
Güneş'in açıklamaları şu şekilde:
"HEPİMİZ GÖREV ADAMIYIZ"
"Kulübün patronu ve yönetim biçimi vardır. Hepimiz görev adamıyız. Şu andaki kadroya bakarsak ben buraya oyuncu almak istiyorum ama transfer ekonomiyle ilgili. Kamuoyunda 'al, al' denir iki ay sonra 'sat, sat' denir. Bu konuda kararı başkan ve yönetim kurulu verir. Oyuncu alınamadığı için oyuncu gitmesini de istemem.
"HER AN OYUNA GİRECEK GİBİ OLURSA BAŞARILI OLACAKTIR"
Cenk'e hayırlı olsun diyoruz, eğer kesinleşmişse. Hem üzüldüm hem sevindim. Çok karakterli, iyi bir Beşiktaşlı olduğunu bildiğimiz Cenk'in ayrılacak olmasından dolayı. Cenk'in ilk senesini hatırlarsanız ne zaman sahaya gireceğim diye hareket ediyordu. Biraz bozulmuştu. O bozulmayı yapmazsa önü açık. Bu, her oyuncu için derslik bir olay. Yine her an oyuna girecek gibi olursa başarılı olacaktır" cevabını verdi.
Kaynak: haberinburada
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