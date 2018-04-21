Fenerbahçe derbisinde başına atılan bir cisim sonrası yaralanan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş yaşanan olayların çok üzücü olduğunu belirterek çarpıcı açıklamalara imza attı.

Takvim'e konuşan tecrübeli teknik adamın sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

"BELKİ DE BIRAKABİLİRİM"

"Geçmişteki olayları örneklersek bir yere varamayız. Hep bunları konuşarak da bir yere varamayız. O geceden sonra geleceğimle ilgili karar vereceğim. Neyi zorluyoruz. İşin zaten sonuna gelmiştim. Belki de bırakabilirim.

"FUTBOLU KEYİF İÇİN SEÇTİM"

Olumsuzluklardan ders çıkaralım. Doğru neyse yapılsın. Üzüldük... Çünkü çocukluğumdan beri futbolu keyif için seçtim. Ve keyif almak için yapıyorum bu işi. Nasıl ki bir sanatçı sanatını icra etmek için sahneye çıkıyorsa biz de öyleyiz. Sanatçıya sahnede fiili bir saldırı olduğu zaman sanatını icra edemez. Birini sevmemek ona saldırma hakkını tanımaz.

"DAHA ÖNCE İKİ KEZ KAFAMA DARBE ALMIŞTIM"

Tecrübeli çalıştırıcı Şenol Güneş, geçmişte de kafasına darbe aldığını belirterek, "Ben kafadan darbe almaya alışığım... Bir keresinde Rizespor maçında başıma geldi, diğerinde de Erman Toroğlu ile çarpıştım. Kafam yarıldı. Bunlar oluyor ama bu kez yaşadığım çok farklıydı. Artık bu tip olayları aşmalıyız. Ülker Stadı'nda harika bir ambiyans vardı, böylesine bir sonucu hak etmeyen bir ortam.

"TOZ PARÇASI ATILSA TEPKİ GÖSTERMELİYİZ"

Çocuklarımızı korumamız gerekir. Değerlerimizi de... Hepimiz bundan sonra tribünlerden bir toz parçası bile atılsa tepki göstermeliyiz. Hepimiz ayağa kalkmalıyız. Kimse bunu atamaz, bizler de bunu attırmayacağız. Bunun için çalışmalıyız."

Kaynak: haberinburada