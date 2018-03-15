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Şenol Güneş'ten iddialı sözler: Oyun olarak kaybetmedik

ŞENOL GÜNEŞ'TEN İDDİALI SÖZLER: OYUN OLARAK KAYBETMEDİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bayern Münih ile oynanan rövanş karşılaşması sonrası, "Bayern Münih'e oyun olarak kaybetmedik" dedi.

Tarih : 15 Mart 2018, 00:10
Puan Ver : Şenol Güneş'ten İddialı Sözler: Oyun Olarak Kaybetmedik(8/10)4

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bayern Münih'e 3-1 yenilerek Şampiyonlar Ligi'nden elendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"B.MÜNİH'E KARŞI OYUN OLARAK KAYBETMEDİK"

Elenmelerine rağmen rövanş maçında oyun olarak iyi oynadıklarını söyleyen Şenol Güneş, "Sonuç olarak kaybettik. Bayern Münih'e karşı kaybetmek üzüntü verici. İki maçta da beklenmeye skorla kaybetmek çalışmamızın karşılığı değildi. Yatırım farkı var ama yine de bu olmamalıydı. Bu taraftarın karşısında kaybetmek üzüntü verici. Şu andan sonra ne yapacağımıza bakacağız. Taraftarlara ve takıma teşekkür ederim. Oyun olarak kaybetmedik ama sonuç olarak 3-1 kaybettik. Yenecek goller değildi. Her top kaybından sonra pozisyon verdik, kendimizi iyi görüyoruz ama ligimizdeki eksiklerden dolayı bunu yaşadık. Ligimizde bu pozisyonlarda gol yemiyoruz ama Bayern Münih maçında bu golleri yedik. Biraz daha futbol konuşan bir ülke olursak, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, kim Avrupa'da olursa daha iyi işler yapacaklardır." dedi.

"BAŞAKŞEHİR MAÇI ZOR OLACAK"

Medipol Başakşehir ile oynayacakları karşılaşma hakkında görüşü istenen Şenol Güneş, "Rakibimiz 3-4 yıldır iyi işler yapıyor. Zor bir maç olacak. Umarım kazanırız." diye konuştu.

"TARAFTARA KARŞI MAHCUP OLDUM"

Karşılaşmanın ardından taraftarların kendisine büyük destek göstermesiyle ilgili konuşan Şenol Güneş, "Mağlup olunca soyunma odasınagittik, destek olmayacağını düşündüm. Ancak daha fazla destek verdiler. Taraftara karşı mahcup oldum, onlara daha fazlasını vermek istiyorum. İyi futbol oynamak zorundayız. Eksik kalıyoruz, yeterli değiliz. Futbolun güzel olması herkesin görevi. Hep saha dışına çıkıyoruz, bu da futbolu kötülüyor. Gelen taraftarın futbolu beğendiğini düşünüyorum. Şahsıma gösterilen destekten dolayı da teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"HEYNCKES'İN SÖZLERİNE LAYIK OLMALIYIZ"

Bayern Münih Teknik Direktörü Jupp Heynckes'in "Beşiktaş çok iyi bir takım, Süper Lig'de şampiyon olacaklarına eminim" sözlerinin hatırlatılması üzerine Şenol Güneş, "Şahsımla ve kulüple ilgili beni mutlu eder. Onun söylediklerine layık olmalıyız." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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