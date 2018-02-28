Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe derbisinde iki gol atan Quaresma için, "O bütün maçlarda gol atacak kalitede" dedi.

Final niteliği taşıyan Fenerbahçe derbisinde Beşiktaş'ın aldığı 3-1'lik galibiyete büyük katkı yapan Ricardo Quaresma'yı mücadelenin ardından siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş de övdü.

Tecrübeli teknik adam, karşılaşmada attığı birbirinden güzel 2 golün yanı sıra oynadığı futbolla da büyük alkış alan Portekizli yıldız için "Quaresma, gençlere örnek olsun" dedi.

"HER MAÇTA ATABİLİR"

34 yaşındaki futbolcunun çalışkanlığını her fırsatta dile getiren deneyimli teknik adam, Q7'nin F.Bahçe maçında sorumluluk aldığını dile getirirken "Bu performansı tesadüf değil. Sürekli ekstra idman yapıyor" değerlendirmesini yaptı.

Daha önce "Quaresma gol atmaz, o orta yapar" diyerek futbolcusuna yapılan eleştirilere esprili bir şekilde gönderme yapan Güneş, tecrübeli kanat oyuncusunun derbide kaydettiği gollere ilişkin ise "İkisi de güzeldi. Ama her maçta gole daha yakın olmalı tabii. Çünkü o özellikleri var. Bütün maçlarda gol atabilecek kalitede. İnşallah bundan sonra hep böyle devam eder" ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada