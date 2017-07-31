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ŞENOL GÜNEŞ'TEN RET CEVABI ALAN TFF, MİLLİ TAKIM İÇİN ABDULLAH AVCI'YA GİDECEK


Şenol Güneş'ten Ret Cevabı Alan TFF, Milli Takım İçin Abdullah Avcı'ya Gidecek
Tarih : 31 Temmuz 2017, 21:10
Puan Ver : Şenol Güneş'ten Ret Cevabı Alan Tff, Milli Takım İçin Abdullah Avcı'ya Gidecek(10/10)6

Beşiktaş Kulübü'nün, Milli Takım Teknik Direktörlüğü için Şenol Güneş'e gelen teklifi reddettiğini açıklamasının ardından, ay-yıldızlı ekibin başına kimin geçeceği konusunda çalışmalar sürüyor.

YENİ ADAY ABDULLAH AVCI

Türkiye Futbol Federasyonu'nda Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ismi konuşuluyor. Federasyon yetkililerinin, Abdullah Avcı'ya kısa süre içinde teklif götürmesi bekleniyor.

Medipol Başakşehir'i geçen sezon lig ikincisi ve Ziraat Türkiye Kupası finalisti yapan Abdullah Avcı, 2011-2013 yılları arasında A Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevinde bulunmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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