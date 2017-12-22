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Şenol Güneş'ten sert sözler: Kendimi kullandırmam söz konusu değildir

ŞENOL GÜNEŞ'TEN SERT SÖZLER: KENDİMİ KULLANDIRMAM SÖZ KONUSU DEĞİLDİR

Şenol Güneş, bir röportajında, milli takım süreciyle ilgili "Beni kullandılar, biz de yardımcı olduk onlara" şeklindeki ifadenin maksadından farklı şekilde algılandığı açıkladı.

Tarih : 22 Aralık 2017, 01:10
Puan Ver : Şenol Güneş'ten Sert Sözler: Kendimi Kullandırmam Söz Konusu Değildir(8/10)4

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, basında çıkan haberlerle ilgili kulübün internet sitesinden bir açıklama yayınladı.

İşte Şenol Güneş'in açıklaması:

"Bugün Habertürk Gazetesi'nde yer alan röportajdaki Milli Takım süreci ile ilgili yapmış olduğum açıklamanın içinde,"Beni kullandılar, biz de yardımcı olduk onlara" şeklindeki ifade maksadından farklı şekilde algılanmıştır.

"TFF'NİN BÖYLE BİR MAKSADI OLMAMIŞTIR"

Bilinmesini isterim ki bu süreçte ne benim kendimi kullandırmam söz konusudur, ne de Türkiye Futbol Federasyonu'nun böyle bir maksadı olmuştur. Herhangi bir yanlış anlamaya engel olmak adına kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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