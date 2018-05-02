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Şenol Güneş'ten Yurt Dışına Gidiyor musunuz? Sorusuna İlginç Yanıt

ŞENOL GÜNEŞ'TEN YURT DIŞINA GİDİYOR MUSUNUZ? SORUSUNA İLGİNÇ YANIT

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yurt dışına başka bir takıma gideceği iddialarına yönelik "Türkiye konuşuyor" dedi.

Tarih : 02 Mayıs 2018, 15:20
Puan Ver : Şenol Güneş'ten Yurt Dışına Gidiyor Musunuz? Sorusuna İlginç Yanıt(5/10)1

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yurt dışına başka bir takıma gideceği iddialarına yönelik konuştu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir restoran çıkışında görüntülenen Güneş, iddialara yönelik bir soruyu "Türkiye konuşuyor." diyerek yanıtladı.

TARAFTARLAR "GEÇMİŞ OLSUN" DİLEDİ

Öte yandan bir grup taraftar, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile yapılan yarı final rövanş maçında başından yaralanan Güneş'e "geçmiş olsun" dileğinde bulunup, ilgi gösterdi.

Şenol Güneş'e, bulunduğu merkezde, siyah-beyazlı futbolculardan Tolga Zengin ve Necip Uysal'ın da eşlik ettiği öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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