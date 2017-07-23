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Sera Gölü'ne Yapılan Perde Beton Bakan Soylu'yu Kızdırdı: Yakışmamış
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SERA GÖLÜ'NE YAPILAN PERDE BETON BAKAN SOYLU'YU KIZDIRDI: YAKIŞMAMIŞ


Sera Gölü'ne Yapılan Perde Beton Bakan Soylu'yu Kızdırdı: Yakışmamış
Tarih : 23 Temmuz 2017, 18:40
Puan Ver : Sera Gölü'ne Yapılan Perde Beton Bakan Soylu'yu Kızdırdı: Yakışmamış(6/10)2

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'un önemli turizm mekanları arasında bulunan Sera Gölü Tabiat Parkı'nda incelemelerde bulundu.

Bayburt'ta dün katıldığı programların ardından memleketi Trabzon'a geçen Soylu, sabah saatlerinde, Trabzon'un Akçaabat ilçesi Sera Deresi Vadisi'nde 1950'deki heyelanın ardından oluşan Sera Gölü'ne gelerek, çalışmaları izledi.

"PERDE BETON" SİTEMİ: YAKIŞMAMIŞ

Sera Gölü'nün çevresini de gezen Soylu, göl çevresinde yapılan "perde beton" çalışmalarını inceledi.

Bakan Soylu'nun incelemelerin ardından ilgililerle görüşerek, "perde beton" çalışmasının Sera Gölü'ne yakışmadığını söylediği ve bu nedenle en kısa sürede gerekenin yapılması talimatını verdiği öğrenildi.SERA GÖLÜ

Sera Gölü, 2010 yılında Tabiat Parkı olarak ilan edildi.

Trabzon'un Akçaabat ilçesi Yıldızlı Mahallesi'nde bulunan göl, Sera Deresi Vadisi'nde bulunuyor. Oluşum hikayesi, barındırdığı canlı türleri, kent merkezine yakınlığı ve suyun başlı başına bir çekim merkezi olması nedeniyle popüler olan göl, Trabzon'a 10, Akçaabat sahiline 3 kilometre mesafede yer alıyor.

Ulaşımı kolay olan göl, 1950'de yaşanan heyelanda kayan toprak ve hafriyatın derenin önünü kapatıp suyun normal akışını kesmesi sonucu oluştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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