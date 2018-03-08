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Sera Ve Meyve Bahçeleri İçindeki 8 Baraka Ev Ateşe Verildi
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Sera ve Meyve Bahçeleri İçindeki 8 Baraka Ev Ateşe Verildi

SERA VE MEYVE BAHÇELERİ İÇİNDEKİ 8 BARAKA EV ATEŞE VERİLDİ

Antalya'nın Elmalı ilçesinde sera ve meyve bahçelerinde kullanılan 8 baraka ev ateşe verildi.

Tarih : 08 Mart 2018, 17:50
Puan Ver : Sera Ve Meyve Bahçeleri İçindeki 8 Baraka Ev Ateşe Verildi(5/10)1

Antalya'nın Elmalı ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce seralar tahrip edildi, 8 bakara ev yakıldı. Jandarma ekipleri, bölgede çalışma başlattı.

SERA VE MEYVE BAHÇELERİNDEKİ 8 BARAKA ATEŞE VERİLDİ

Elmalı'nın Beyler Mahallesi'nde dün gece kimliği belirsiz kişi veya kişilerce seralar tahrip edildi. Birçok seranın demirleri eğildi ve yerinden söküldü. Sera ve meyve bahçelerinde kullanılan 8 baraka ev ise ateşe verildi. Baraka evler tamamen yanarken, Elmalı İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri bölgede çalışma başlattı. Seraları zarar görüp evleri yakılan vatandaşlar ise, şahısların bir an önce yakalanmasını istedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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