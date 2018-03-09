SERBEST KALMA ÜCRETİ BARCELONA'YI TEDİRGİN ETTİ
Barcelona, Messi'nin sözleşmesindeki 700 milyon euroluk serbest kalma bedelinden dolayı rahatsız oldu. Yöneticilerden Schroder, "Bunun acısını Neymar transferinde çektik." dedi.
Barcelona Yöneticisi Pancho Schroder, Lionel Messi ile yapılan yeni sözleşmenin diğer kulüplerin transfer hevesini kıracağından emin olmadığını söyledi.
Katalan kulübü, Arjantinli yıldızla 2021'e kadar sözleşme uzatmış ve 700 milyon Euro serbest kalma maddesi koyarak Messi'nin takımdan ayrılacağı yönündeki spekülasyonlara son vermişti.
Londra'da spor kongresinde Schroder, Neymar'ın ayrılışının ardından gelecekte transfer piyasasında çılgın şeylerin gerçekleşeceğini söyledi.
"BAZEN RAKAMLAR YETMİYOR"
Sky Sports'a açıklamalarda bulunan Schroder; "Messi'nin Barcelona'da emekli olmasını sağlayacak bir serbest kalma bedeli (700M€) koyduk. Ama Neymar'da yaşadık, bazen rakamlar yetmiyor. Bir takımın bunu ödemesi zor görünüyor ama transfer piyasası çıldırdı. Geleceği kestirmek zor" ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Son Dakika! Mehmetçik, Afrin Sınırına Ulaştı
- Okuldaki Alafranga Tuvaletler, Alaturkaya Dönünce Kriz Çıktı
- Yüzde 72 Engelli Kızı, Kuaförde Darp Edip Parasını Çaldılar
- Taksi-Uber Kavgası Büyüyor! Taksiciler 30 Sürücüyü, Müşteri Gibi Arayıp Darp Etmiş
- Hakim, 3'lü İlişki Teklifini Reddeden Eskort Sevgilisini Dövdü
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Türkiye-Almanya Arasındaki Krizi Çözen İsim Koltuğu Kaptırdı!
- Erkek Çocukla Cinsel İlişkiye Giren Başsavcı Vekili Tutuklandı
- Kasap Baba, Cinsel İçerikli Film Bağımlısı Olan Oğlunun Elini Kesti
- Abd, Trump'a Direnen Eyalete Dava Açtı, Yanıt Gecikmedi: Bu Bir Savaş!
- Afrika'da Korkutan Salgın! Teşhis Konulamadı, Hastaneler Doldu Taştı
Bu Haberle İlgili Yorumlar