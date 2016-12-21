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serbest piyasada döviz açılış fiyatları

SERBEST PİYASADA DÖVİZ AÇILIŞ FİYATLARI

İstanbul serbest piyasada dolar 3,5170, euro 3,6610 liradan güne başladı.

Tarih : 21 Aralık 2016, 10:40
Puan Ver : Serbest Piyasada Döviz Açılış Fiyatları(6/10)5


Kapalıçarşı'da 3,5150 liradan alınan dolar 3,5170 liradan satılıyor. 3,6590 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 3,6610 lira olarak belirlendi.



Önceki günkü kapanışta doların satış fiyatı 3,5250 lira, euronun satış fiyatı ise 3,6550 lira olmuştu.



 



kaynak:ahaber








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