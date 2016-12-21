

Kapalıçarşı'da 3,5150 liradan alınan dolar 3,5170 liradan satılıyor. 3,6590 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 3,6610 lira olarak belirlendi.







Önceki günkü kapanışta doların satış fiyatı 3,5250 lira, euronun satış fiyatı ise 3,6550 lira olmuştu.







kaynak:ahaber