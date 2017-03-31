SERBEST PİYASADA DÖVİZ FİYATLARI
Serbest piyasada dolar 3,6490 liradan, euro ise 3,8970 liradan güne başladı.
Serbest piyasada dolar 3,6490 liradan, euro ise 3,8970 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 3,6470 liradan alınan dolar 3,6490 liradan, 3,8950 liradan alınan euro ise 3,8970 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,6370, liradan, euro ise 3,9070 liradan satılmıştı.
kaynak:haberler
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