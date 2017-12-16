SERDAR ALİ ÇELİKLER: FENERBAHÇE VİDA İLE GÖRÜŞTÜ
Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna katmayı planladığı Domagoj Vida için Fenerbahçe'nin sezon başında teklif yaptığı ifade etti.
Beşiktaş'ın devre arasında bedelsiz olarak kadrosuna katmaya hazırlandığı Domagoj Vida için Fenerbahçe sürprizini Serdar Ali Çelikler açıkladı."VIDA BEN BEŞİKTA'A GİDİYORUM DİYOR"
Çelikler, NTV Spor'daki Kırmızı Çizgi programında, Fenerbahçe'nin sezon başında Vida ile temasa geçtiğini belirtirken; " Sezon başında Fenerbahçe Vida için gidiyor Dinamo Kiev'e ve 4,5 milyon euro bonservis bedeli veriyoruz diyor. Dinamo Kiev de tamam, satalım diyor. Vida ile konuşun diyorlar. Vida ile konuşup, Beşiktaş ile aynı parayı veririz sana diyorlar. Vida ise Beşiktaş ile sözleşme yaptım, tazminat yükümlülüğü var diyor, Fenerbahçe de bir kısmını karşılarız diyor. Ama Vida, ben Beşiktaş'a gidiyorum diyor, o yüzden transfer olmuyor." iddiasını öne sürdü.
Kaynak: haberinburada
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