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Serdar Ortaç, Tanga Bikini Giyen Eşi İçin Karışmam Diyerek Son Noktayı Koydu
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Serdar Ortaç, Tanga Bikini Giyen Eşi İçin Karışmam Diyerek Son Noktayı Koydu

SERDAR ORTAÇ, TANGA BİKİNİ GİYEN EŞİ İÇİN KARIŞMAM DİYEREK SON NOKTAYI KOYDU

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, bikinileriyle gündeme gelen eşi Chloe Loughnan hakkında konuştu. Ortaç "Eşimin bikinisine karışmam" dedi.

Tarih : 18 Temmuz 2017, 10:30
Puan Ver : Serdar Ortaç, Tanga Bikini Giyen Eşi İçin Karışmam Diyerek Son Noktayı Koydu(9/10)5

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, konser vermek için önceki gün İzmir'e uçtu. Atatürk Havalimanı'nda konuşan Ortaç, eşiyle giydiği tanga bikini yüzünden tartıştığı iddiasına açıklık getirdi. Ortaç, "Bikinisine karışmam" diyerek iddialara son noktayı koydu.

"ÖYLE KISKANÇLIKLAR YAPACAK ADAM DEĞİLİM"

Serdar Ortaç açıklamalarında eşi Chloe ile bikini yüzünden kavga etmediklerini söyleyip "Eşime bikini yasağı getirmedim. İstediğini giyer, ne giyeceğine karışmam. Öyle kıskançlıklar yapacak adam değilim." dedi.

Serdar'ın eşi böyle görüntülenmişti;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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