SERDAR ÖZKAN GENÇLERBİRLİĞİ'NDE
Başkent temsilcisi Gençlerbirliği, geçen sezon Antalyaspor'da forma giyen Serdar Özkan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Spor Toto Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, geçen sezon Antalyaspor'da forma giyen Serdar Özkan'ı transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Serdar Özkan ile Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde 2 yıllık sözleşme imzalandı. İmza töreninde Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav da yer aldı.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar