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Serdar Ve Eşinden Dedikoduları Bitiren Paylaşım
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Serdar ve eşinden dedikoduları bitiren paylaşım

SERDAR VE EŞİNDEN DEDİKODULARI BİTİREN PAYLAŞIM

Arap şeyhinin oğluyla birlikte olduğu iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşen Chloe Loughnan, Serdar Ortaç'ı öperken verdiği pozu "Dünyaya karşı biz aşkım" notuyla paylaştı.

Tarih : 20 Nisan 2018, 11:50
Puan Ver : Serdar Ve Eşinden Dedikoduları Bitiren Paylaşım(6/10)2

İki hafta önce Miami'ye giden ve buradan paylaştığı cesur pozlarla adından söz ettiren Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan'ın, bir Arap şeyhinin oğluyla birlikte olduğu iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Chloe bu iddialara inat Instagram hesabından eşine seslendi.

"DÜNYAYA KARŞI BİZ AŞKIM"

Serdar Ortaç'ın 2014'te evlendiği İrlandalı manken Chloe Loughnan'ın iş için gittiği Miami'de bir Arap şeyhinin oğluyla birlikte olduğu söylenmişti. Chloe Loughnan dün Instagram hesabından eşini öperken verdiği pozu paylaşıp "Dünyaya karşı biz aşkım" yazdı.

"SONUNDA BİZİM HANIMI ÇILDIRTTILAR"

Serdar Ortaç da eşinin paylaşımını Instagram hesabından "Ve sonunda hanımı da çıldırttılar" notuyla paylaştı.

İşte ikilinin o pozları;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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