SEREN, MAGANDALARA TAŞ ÇIKARDI, YETMEDİ VİDEOSUNU PAYLAŞTI
Seren Serengil ve sevgilisi Yaşar İpek, emniyet kemeri takmadan trafikte seyretti. Serengil trafik kurallarını çiğnediği anların videosunu Instagram hesabından paylaştı.
Seren Serengil, sevgilisi Yaşar İpek'le birlikte trafikte seyrederken çektikleri videoyu Instagram hesabından paylaştı.
Buraya kadar bir şey yok. Ancak video dikkatlice incelendiğinde Seren Serengil ve Yaşar İpek'in emniyet kemeri takmadıkları görüldü.
VİDEOYU YAŞAR İPEK KAYDETTİ
Ayrıca skandal anların kayda alındığı videoyu da Yaşar İpek'in kurallara aykırı olarak direksiyon başındayken kayda alması dikkatlerden kaçmadı.
POLİSE YAKALANIP YAKALANMADIKLARI BİLİNMİYOR
Öte yandan Seren Serengil ve Yaşar İpek'in trafik kurallarını hiçe sayarak yaptıkları yolculuk sırasında polis tarafından durdurulup durdurulmadıkları ya da ünlü çifte ceza yazılıp yazılmadığı ise henüz bilinmiyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Abd Açıkladı! İşte Esad'ın Duma'da Kullandığı Kimyasal Maddeler
- Suudi Arabistan, Suriye İçin Sinyal Vermişti, Abd'den Cevap Geldi
- Ab Raporuna Türkiye'den Sert Tepki: Vahim Bir Durum!
- Ohal'in Uzatılmasına İlişkin Tezkere Meclis Başkanlığı'na Sunuldu
- Yasa Dışı Ermeni Anıtı Dikildi, Alman Politikacılar Harekete Geçti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Kontrol Hastası Genç Kızın Sevgilisine Yaptıkları Dudak Uçuklattı
- Ünlü Market Zincirinden Aldığı Muzun İçinden Çıkan Şey Şoke Etti
- Imf, Türkiye'nin Büyüme Beklentisini Açıkladı!
- Suriyeli Doktor: Duma'daki Kimyasal Zehirlenme Değil, Oksijen Yetmezliği
- Üniversiteli Genç Kız, Dünyayı Gezmek İçin Bekaretini Satışa Çıkardı
Bu Haberle İlgili Yorumlar