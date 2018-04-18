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Seren, magandalara taş çıkardı, yetmedi videosunu paylaştı

SEREN, MAGANDALARA TAŞ ÇIKARDI, YETMEDİ VİDEOSUNU PAYLAŞTI

Seren Serengil ve sevgilisi Yaşar İpek, emniyet kemeri takmadan trafikte seyretti. Serengil trafik kurallarını çiğnediği anların videosunu Instagram hesabından paylaştı.

Tarih : 18 Nisan 2018, 01:30
Puan Ver : Seren, Magandalara Taş Çıkardı, Yetmedi Videosunu Paylaştı(8/10)4

Seren Serengil, sevgilisi Yaşar İpek'le birlikte trafikte seyrederken çektikleri videoyu Instagram hesabından paylaştı.

Buraya kadar bir şey yok. Ancak video dikkatlice incelendiğinde Seren Serengil ve Yaşar İpek'in emniyet kemeri takmadıkları görüldü.

VİDEOYU YAŞAR İPEK KAYDETTİ

Ayrıca skandal anların kayda alındığı videoyu da Yaşar İpek'in kurallara aykırı olarak direksiyon başındayken kayda alması dikkatlerden kaçmadı.

POLİSE YAKALANIP YAKALANMADIKLARI BİLİNMİYOR

Öte yandan Seren Serengil ve Yaşar İpek'in trafik kurallarını hiçe sayarak yaptıkları yolculuk sırasında polis tarafından durdurulup durdurulmadıkları ya da ünlü çifte ceza yazılıp yazılmadığı ise henüz bilinmiyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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