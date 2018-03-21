SEREN SERENGİL İLE YAŞAR İPEK SÖZLEŞME İMZALAYIP BARIŞTI! SOSYAL MEDYA YIKILDI
Sözleşme imzalayıp barışan Yaşar İpek ile Seren Serengil, sosyal medyanın diline düştü. İkilinin sözleşmeye koyduğu maddeyi görenler "Kapitülasyonlar bile bu kadar ağır değildi." diye alay etti.
Seren Serengil, eski sevgilisinin ailesiyle görüşünce Yaşar İpek kıskanmış, ikili ayrılmıştı. Yeniden bir araya gelen ikili ilişki sözleşmesi imzalayıp barıştı. Sosyal medya sözleşmenin maddelerini görünce alay etmeden duramadı.
"BU AŞK BURAM BURAM REKLAM KOKUYOR"
Seren Serengil, yorumculuk yaptığı Duymayan Kalmasın'da Yaşar İpek ile barışmak için sözleşme yapacaklarını duyurmuştu. İkilinin ilişki sözleşmesi sosyal medyaya düşünce kullanıcılar "Bu aşk buram buram reklam kokuyor." demeden edemedi.
İşte o sözleşme:
Sosyal medyadan gelen tepkiler:
Kaynak: haberinburada
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