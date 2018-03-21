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Seren Serengil İle Yaşar İpek Sözleşme İmzalayıp Barıştı! Sosyal Medya Yıkıldı
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Seren Serengil ile Yaşar İpek Sözleşme İmzalayıp Barıştı! Sosyal Medya Yıkıldı

SEREN SERENGİL İLE YAŞAR İPEK SÖZLEŞME İMZALAYIP BARIŞTI! SOSYAL MEDYA YIKILDI

Sözleşme imzalayıp barışan Yaşar İpek ile Seren Serengil, sosyal medyanın diline düştü. İkilinin sözleşmeye koyduğu maddeyi görenler "Kapitülasyonlar bile bu kadar ağır değildi." diye alay etti.

Tarih : 21 Mart 2018, 10:20
Puan Ver : Seren Serengil İle Yaşar İpek Sözleşme İmzalayıp Barıştı! Sosyal Medya Yıkıldı(6/10)2

Seren Serengil, eski sevgilisinin ailesiyle görüşünce Yaşar İpek kıskanmış, ikili ayrılmıştı. Yeniden bir araya gelen ikili ilişki sözleşmesi imzalayıp barıştı. Sosyal medya sözleşmenin maddelerini görünce alay etmeden duramadı.

"BU AŞK BURAM BURAM REKLAM KOKUYOR"

Seren Serengil, yorumculuk yaptığı Duymayan Kalmasın'da Yaşar İpek ile barışmak için sözleşme yapacaklarını duyurmuştu. İkilinin ilişki sözleşmesi sosyal medyaya düşünce kullanıcılar "Bu aşk buram buram reklam kokuyor." demeden edemedi.

İşte o sözleşme:

Sosyal medyadan gelen tepkiler:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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