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seren serengil o damat adayına talip oldu!

SEREN SERENGİL O DAMAT ADAYINA TALİP OLDU!

Hafta içi her gün Star Tv ekranlarında yayınlanan “Zuhal Topal'la” programında Seren Serengil sürprizi yaşandı.

Tarih : 01 Şubat 2017, 09:15
Puan Ver : Seren Serengil O Damat Adayına Talip Oldu!(6/10)3


Loca adaylarından Ali'ye talip olan ünlü sanatçı Seran Serengil, izleyenleri çok şaşırttı. Programın sunucusu Zuhal Topal, önce locadaki damat adaylarından Ali'nin bir talibi olduğunu söyledi. Ardından Sibel adıyla ünlü sanatçı Seren Serengil'i, stüdyoya davet etti.



Serengil'in, stüdyoya girmesiyle büyük bir alkış koptu. Ne olduğunu anlayamayan Ali, talibini tanımak için sorular sordu. Seren Serengil, hiç evlenmediğini ve işletme sahibi olduğunu söyledi.



Nefesler tutuldu! Paravan açıldı ve Serengil'in, Ali'ye yaptığı şaka böylece ortaya çıktı. Ünlü sanatçıyı karşısında gören Ali, adeta şok oldu. Yaptığı bu büyük sürpriz herkesin yüzünü güldürürken, Ali uzun süre yaşadığı şoku anlatamadı.



 



kaynak:türkiyegazetesi








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