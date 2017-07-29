SERGEN YALÇIN, ESKİŞEHİRSPOR'UN BAŞINDA İLK ANTRENMANINA ÇIKTI
1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'la anlaşan Sergen Yalçın, yeni takımının başında ilk antrenmanına çıktı.
Geçtiğimiz hafta içerisinde Eskişehirsporla anlaşan Sergen Yalçın, yeni takımının başında ilk antrenmanına çıktı. Resmi imzalar ise yarın atılacak.
15 DAKİKASI BASINA AÇIK YAPILDI
Futbolcu olarak görev yaptığı Eskişehirspor'a teknik direktör olarak dönen Sergen Yalçın, Es-Es'in başında ilk antrenmanına çıktı. Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık yapılırken, futbolcular koşu ve ısınma çalışmaları yaptılar.
13:30'DA İMZA TÖRENİ VAR
Basına herhangi bir açıklama yapmayan Sergen Yalçın'ın, yarın 13: 30'da Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde resmi imzayı atması bekleniyor.
Kaynak: haberinburada
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