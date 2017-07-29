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Sergen Yalçın, Eskişehirspor'un Başında İlk Antrenmanına Çıktı

SERGEN YALÇIN, ESKİŞEHİRSPOR'UN BAŞINDA İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'la anlaşan Sergen Yalçın, yeni takımının başında ilk antrenmanına çıktı.

Tarih : 29 Temmuz 2017, 21:20
Puan Ver : Sergen Yalçın, Eskişehirspor'un Başında İlk Antrenmanına Çıktı(9/10)5

Geçtiğimiz hafta içerisinde Eskişehirsporla anlaşan Sergen Yalçın, yeni takımının başında ilk antrenmanına çıktı. Resmi imzalar ise yarın atılacak.

15 DAKİKASI BASINA AÇIK YAPILDI

Futbolcu olarak görev yaptığı Eskişehirspor'a teknik direktör olarak dönen Sergen Yalçın, Es-Es'in başında ilk antrenmanına çıktı. Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık yapılırken, futbolcular koşu ve ısınma çalışmaları yaptılar.

13:30'DA İMZA TÖRENİ VAR

Basına herhangi bir açıklama yapmayan Sergen Yalçın'ın, yarın 13: 30'da Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde resmi imzayı atması bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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