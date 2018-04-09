Çorum Şeker Fabrikası İhalesi Sonuçlandı! İşte Kazanan Şirket
Hollanda'dan Garip Uyarı: Türkiye'ye Giderken Telefon Ve Bilgisayarlarınızın İçini Boşaltın
Spor Salonunda Korkunç Kaza! Küçük Çocuk Koşu Bandına Sıkıştı
Katırla Silah Ve Patlayıcı Taşıyan Teröristler Siha İle Etkisiz Hale Getirildi
Kız Çocuklarını ''polisim'' Diyerek Taciz Eden Sapık Yakalandı
Ak Parti, Chp, Mhp Ve İyi Parti Birleşti, Doğa İçin Ortak Bildiri İmzalandı
Sergen Yalçın, Eto'o İle İlgili Söylediklerinden Çark Etti
Hava Yolu Yolcu Sayısı 3 Ayda 43 Milyonu Geçti
Küçük Kızların İstismar Edildiği Dehşet Çiftliği Yıkıldı! O Anlar Drone İle Görüntülendi
Son Dakika! Erdoğan İle Putin, Doğu Guta'da Yaşanan Katliamı Görüştü
Kaçakçılık Operasyonunda Divan-I Humayun Beratları Ele Geçirildi
Kız Doğdular, Şimdi Erkek Olduklarını İspat Etmeye Çalışıyorlar
Şeyma Subaşı, Çocuğu Ve Ailesi Hakkında Kötü Yorum Yapanlara Dava Açacak
Real Madrid Taraftarları, Koreografiyi Ellerine Yüzlerine Bulaştırdı
İngiltere'de Sarayın Yakınında Şüpheli Araç, Kenti Alarma Geçirdi!
Ato Seçimlerinde Büyük Kavga! Hastaneye Kaldırılanlar Var
Erdoğan Talimat Vermişti! İlk Muhtar Kafilesi Yarın İspanya'ya Gidiyor
Araplar Ordu'yu İhya Etti! 107 Gayrimenkul Aldılar
Turistler Mardin'e Akın Etti! Otellerde Yer Kalmadı, Misafirler Evlere Yönlendiriliyor
Nefes Borusuna Et Parçası Kaçan Minik Eymen, Doğum Gününde Öldü

Sergen Yalçın, Eto'o ile İlgili Söylediklerinden Çark Etti

SERGEN YALÇIN, ETO'O İLE İLGİLİ SÖYLEDİKLERİNDEN ÇARK ETTİ

Daha önce "Eto'o gibi oyuncular ligimize zarar verir." diyen Sergen Yalçın, Eto'o'nun hocası olduktan sonra "Kariyeriyle, oyuncu ahlakıyla ve profesyonelliğiyle çok önde olan birisi." dedi.

Tarih : 09 Nisan 2018, 15:30
Puan Ver : Sergen Yalçın, Eto'o İle İlgili Söylediklerinden Çark Etti(7/10)3

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Sivasspor'u 5-0 yendikleri maçın ardından konuşurken, Samuel Eto'o'nun performansını da övdü.

"ETO'O PROFESYONELLİĞİYLE ÇOK ÖNDE OLAN BİRİSİ"

Eto'o'nun performansı hakkında konuşan Yalçın, "Kariyeriyle, oyuncu ahlakıyla ve profesyonelliğiyle çok önde olan birisi. Çok önemli işler yaptı. Böyle oynadığı şekilde Konyaspor'a katkısı olacağını düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

"ETO'O GİBİ OYUNCULAR ZARAR VERİR" DEMİŞTİ

Yalçın, yorumcu olduğu dönemlerde Eto'o'yla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Son zamanlarda yapılan transferler maalesef Türkiye'de bütçenin biraz yukarı çıkmasını sağladı. Özellikle Eto'o gibi transferlerin ülke için çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü burası gerçekten çok ciddi bir bütçenin olduğu, iyi futbol oynandığını düşündüğümüz, iyi bir ligimiz var diye düşünüyoruz ama bu futbolcular maalesef bütçenin yukarı çıkmasına sebep oluyor. Anadolu takımlarının da bütçeleri belli bir seviyelerde. Bunun çok üzerine çıktığınız zaman ondan sonra 1-2 sene içerisinde büyük sıkıntılar yaşıyorsunuz."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Sergen  Yalçın  Eto  O  İle  İlgili  Söylediklerinden  Çark  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER