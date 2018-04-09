Daha önce "Eto'o gibi oyuncular ligimize zarar verir." diyen Sergen Yalçın, Eto'o'nun hocası olduktan sonra "Kariyeriyle, oyuncu ahlakıyla ve profesyonelliğiyle çok önde olan birisi." dedi.

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Sivasspor'u 5-0 yendikleri maçın ardından konuşurken, Samuel Eto'o'nun performansını da övdü.

"ETO'O PROFESYONELLİĞİYLE ÇOK ÖNDE OLAN BİRİSİ"

Eto'o'nun performansı hakkında konuşan Yalçın, "Kariyeriyle, oyuncu ahlakıyla ve profesyonelliğiyle çok önde olan birisi. Çok önemli işler yaptı. Böyle oynadığı şekilde Konyaspor'a katkısı olacağını düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

"ETO'O GİBİ OYUNCULAR ZARAR VERİR" DEMİŞTİ

Yalçın, yorumcu olduğu dönemlerde Eto'o'yla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Son zamanlarda yapılan transferler maalesef Türkiye'de bütçenin biraz yukarı çıkmasını sağladı. Özellikle Eto'o gibi transferlerin ülke için çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü burası gerçekten çok ciddi bir bütçenin olduğu, iyi futbol oynandığını düşündüğümüz, iyi bir ligimiz var diye düşünüyoruz ama bu futbolcular maalesef bütçenin yukarı çıkmasına sebep oluyor. Anadolu takımlarının da bütçeleri belli bir seviyelerde. Bunun çok üzerine çıktığınız zaman ondan sonra 1-2 sene içerisinde büyük sıkıntılar yaşıyorsunuz."

Kaynak: haberinburada