

Çankaya Belediyesinden, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un adının, silahlı saldırıya uğradığı Çağdaş Sanatlar Merkezindeki (ÇSM) sergi salonuna verileceği bildirildi.







Belediyeden, Karlov'un, Büyükelçiliğinin düzenlediği "Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya" konulu fotoğraf sergisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.







Menfur saldırının kınandığı açıklamada, Karlov'un ailesi ve Rus halkına başsağlığı dileğinde bulunuldu.







Açıklamada, 1994'ten bu yana hizmet veren Çağdaş Sanatlar Merkezinin, büyükelçilikler başta olmak üzere birçok kültür-sanat etkinliği için tercih edildiği, büyükelçilere, derneklere ve vakıflara tahsis edildiği belirtilerek, merkezin 5 özel güvenlik görevlisi, giriş dahil her kattaki kameralar ve X-ray cihazlarıyla sürekli kontrol altında tutulduğu vurgulandı.







kaynak:trthaber