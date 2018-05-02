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Sergio Ramos'tan sert sözler: Biz sahada konuşuruz

SERGİO RAMOS'TAN SERT SÖZLER: BİZ SAHADA KONUŞURUZ

Şampiyonlar Liginde Bayern Münih'i eleyerek finale yükselen Real Madrid'de tecrübeli stoper Sergio Ramos maç sonunda, "Biz sahada konuşuruz" dedi.

Tarih : 02 Mayıs 2018, 01:50
Puan Ver : Sergio Ramos'tan Sert Sözler: Biz Sahada Konuşuruz(7/10)3

Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçı 2-1 kazanan ve rövanş maçında Bayern Münih ile 2-2 berabere kalarak finale yükselen Real Madrid'de İspanyol futbolcu Sergio Ramos, önemli açıklamalar yaptı.

"BİZ SAHADA KONUŞUYORUZ"

Yapılan eleştirilere tepki gösteren Ramos, "Bırakın insanlar konuşsun. Biz sahada konuşuyoruz. Bunu başarabileceğimizi biliyorduk. Tadını çıkaralım" ifadelerini kullandı.

"BU KULÜBÜN DNA'SI..."

Sonuna kadar savaştıklarını vurgulayan Sergio Ramos, "Bu kulübün DNA'sı, sizi sonuna sonuna kadar savaşmaya itiyor. Takım olarak kalbimiz ve ruhumuzla oynayarak finale çıkmayı başardık" şeklinde konuştu.

"ONLARDAN İYİYDİK"

Turu geçmeyi hak ettiklerini dile getiren İspanyol stoper, "Bayern Münih harika bir ekip, çok sert bir takım. Çok acı çektik ancak iki maça bakarsak totalde onlardan iyiydik" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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