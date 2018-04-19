Bir dönem Fenerbahçe'de oynayan eski milli futbolcu Serhat Akın, dün akşam Twitch TV üzerinden ilk yayınını yaptı.

Twitch TV'ye resmi olarak başlayan eski futbolcu, canlı yayınlarında League of Legends, PUBG, Fortnite, FIFA 18 gibi popüler oyunları oynayacak ve bu süreçte özel sürprizler yapıp çekilişle hediyeler dağıtacak.

Dün resmi Instagram hesabından bir videoyla Twitch'e başlayacağının haberini veren eski futbolcu, çocukluğundan beri futbol dışında bir diğer hobisinin video oyunları olduğunu belirterek, bundan sonra bu sektörde de ilerleyeceğini belirtti.

"TÜM HAZIRLIKLIKLARIMIZI TAMAMLADIK"

Serhan Akın'ın geçtiğimiz gün yaptığı açıklaması şu şekilde:

"Merhaba arkadaşlar, bir süredir sizlere yolda olan yeni projemden bahsediyordum, hayırlısıyla tüm hazırlıklarımızı tamamladık ve artık Twitch üzerinden yayınlara başlamaya hazırız. Bugüne kadar futbolcu kimliğimle tanındım ama bunun yanında çocukluğumdan beri hayatımda olan bir diğer hobim de bilgisayar oyunlarıydı. Küçük yaşlarda başlayan bu tutkum futbolculuğumun yanında her zaman benimle birlikteydi ve artık bunu sevenlerimle de paylaşmaya karar verdim.

Kaynak: haberinburada