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Serkan Reçber Beşiktaş'a transfer oldu

SERKAN REÇBER BEŞİKTAŞ'A TRANSFER OLDU

10 gün önce TRT SPOR'daki görevinden ayrılan Serkan Reçber, Beşiktaş ile anlaştı. Reçber, Beşiktaş'ta Scout ve altyapı geliştirme sorumlusu olarak görev yapacak.

Tarih : 11 Nisan 2018, 20:20
Puan Ver : Serkan Reçber Beşiktaş'a Transfer Oldu(6/10)2

Beşiktaş yönetimi Sportif Direktör görevi için görüştüğü Serkan Reçber ile kesin olarak anlaştı. Siyah-Beyazlı takımın tecrübeli spor adamı ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde Beşiktaş tarafından yapılacak.

10 GÜNDÜR YAYINLARA ÇIKMIYORDU

En son 1 Nisan'da yayınlanan Avrupa Stüdyosu programına çıkan Serkan Reçber o günden bu yara programlara çıkmıyor.

Serkan Reçber'in TRT SPOR'daki görevini bırakması Beşiktaş ile anlaştığı yönünde çıkan haberleri doğrular nitelikteydi. Kaynak: Fanatik

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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