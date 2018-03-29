Abd İzin Verdi! 11 Eylül Mağdurları Suudi Arabistan'a Dava Açabilecek
Serviste Havasızlıktan Ölen Alperen'in Ablası Tübitak Ödülü Kazandı
Kendi Yatağında Yarı Çıplak Yakaladığı Eşinin Sevgilisini Doğradı
Veliaht Prens İmaj Değiştirdi, Takım Elbisesiyle Kahve İçmeye Gitti
İngiltere'de Süresiz Oturma Hakkının Kaldırmasına Neden Olan Aile: Bize Linç Kampanyası Başlattılar
Çiftlik Bank Soruşturmasında Yeni Gelişme: 3 Şirkete Kayyum Atandı
İngiltere Ve Rusya Arasında Suikast Krizi Büyüyor! 700 Zengin Rus Mercek Altına Alınacak
Teröristlerin Beton Fabrikası Bulundu! Tünel Ve Mevzi Yapılıyordu
121 Yıllık Keşif! İstanbul'un Göbeğinde 19 Şehit Mezarı Bulundu
Maltepe'nin 100 Yıllık Fotoğrafları, Avusturya'da Ortaya Çıktı
İnsani Yardım İçin Hatay'a Yeni Bir Gümrük Kapısı Açılıyor
Mercedes Ve Bmw Ortak Oldu
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 250 Bin Liralık Tazminat Davası!
Ucuz Kurtulmuşlar! Tosuncuk, Kediciklere De Kafayı Takmış
Çalışanlar Dikkat! İşten Ayrılanlar Da Kıdem Tazminatı Alacak
Edirne Felaketin Kıyısındayken Meteoroloji'den Uyarı Geldi!
Nba'de Ersan İlyasova, Fetö'cü Enes Kanter'i Yere Serdi
Minik Ceylin'in Katiline Son Sözleri: Şükriye Teyze Ne Yapıyorsun
Yeni Bir Çiftlik Bank Vakası Daha! Baskın Yapıldı, Sahibi Gözaltında
Bakırköy Kadın Cezaevinde Silah Sesleri! Bir Asker, Yanlışlıkla Arkadaşını Vurdu

Serviste havasızlıktan ölen Alperen'in ablası Tübitak ödülü kazandı

SERVİSTE HAVASIZLIKTAN ÖLEN ALPEREN'İN ABLASI TÜBİTAK ÖDÜLÜ KAZANDI

TÜBİTAK'ın düzenlediği yarışmada İzmir'de dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Okul servisinde unutulduktan sonra hayatını kaybeden Alperen Sakin'in (3) ablası Yaren Sakin (11) Fizik dalında birinci oldu.

Tarih : 29 Mart 2018, 14:00
Puan Ver : Serviste Havasızlıktan Ölen Alperen'in Ablası Tübitak Ödülü Kazandı(6/10)2

TÜBİTAK 12'nci Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda İzmir bölgeden dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Okul servisinde unutulduktan sonra hayatını kaybeden Alperen Sakin'in (3) ablası Yaren Sakin (11) Fizik dalında birinci oldu. Ödülünü alırken gözyaşlarını tutamayan Yaren, çok mutlu olduğunu söyledi.

YARIŞMAYA TÜRKİYE GENELİNDE 11 BİN 352 PROJE KATILDI

Türkiye genelinde 11 bin 352 projenin katıldığı yarışmaya İzmir'den 635 proje yer aldı. 635 projeden 80'i sergilendi. Biyoloji, değerler eğitimi, Fizik, Kimya, kodlama, Tarih ve Türkçe alanlarında yarışmaya katılan ve dereceye giren 80 öğrenciye ödülleri verildi. Yarışmada en büyük sürprizi ise 17 Ağustos 2017 tarihinde İzmir Çiğli ilçesinde özel bir anaokuluna giderken unutulduğu serviste havasızlıktan yaşamını yitiren Alperen Sakin'ın ablası Yaren Sakin yaşadı.

"BİR BABA OLARAK GURUR DUYDUM"

Fizik dalında birincilik ödülünü kazanan Yaren, adı anons edilince gözyaşlarını tutamadı. Yaren Sakin, "Çok heyecanlıydım. En son adım okununca dereceye girmediğimi düşündüm. Üzülmedim çünkü burada olmak da çok güzel. Aslında çok beklemiyordum. Sürpriz oldu. Heyecanlıyım ve gururluyum" dedi. Yaren'in babası Serkan Sakin de "Bir baba olarak gurur duydum çok mutluyum. Bu projeyi destekleyenleri teşekkür ediyorum. Önemli olan burada dereceye girmek değildi. Herkes bir şeyler yapmak için çabaladı. Hepsi gönüllerin birincisi" diye konuştu.

"HAYALLERİNİZİN PEŞİNDEN GİDİN"

Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Saffet Gönül de öğrencilerin hayallerinin peşinden gitmelerini istedi. Gönül, "Ben de sizin yaşınızdayken uzay mekiği yapmak istedim. En son bir arkadaşımla roket yaptık. Gülen yüzleriniz hiç solmasın, hayallerinizin peşinden gidin" dedi. Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Ödül alan kimi öğrenciler gözyaşlarına hakim olamazken, dereceye giremeyen bazı öğrencilerin de ağladığı görüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Serviste  Havasızlıktan  Ölen  Alperen  İn  Ablası  Tübitak  Ödülü  Kazandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER