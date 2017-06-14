









KADINLAR SESİNİ İNCELTMEK, ERKEKLER KALINLAŞTIRMAK İSTİYOR







Dr. Azizli, hızla gelişen teknolojiye rağmen sesin en önemli iletişim aracı olduğunu belirtti ve şunları söyledi:







"Ses tonunun genellikle kişinin yaşamına, cinsiyetine ve özellikle fiziksel yapısına uygun olması istenir. Bu uyumun sağlanmadığı durumlarda kişi psikolojik olarak bundan etkilenebilmektedir. Bu uyumsuzluk durumlarında sesi yapılandırma ve daha estetik hale getirmek için inceltme, kalınlaştırma şeklinde ses estetiği operasyonları uygulanmaktadır. Ses kalınlaştırma operasyonlarını genellikle ince sese sahip oldukları için bundan psikolojik olarak etkilenen erkekler, ses inceltme operasyonlarını ise özellikle sigara kullanımına bağlı olarak kalınlaşan sesi inceltmek için kadınlar tercih etmektedir"







SES ESTETİĞİ KİŞİYE UYGUN SESİ SAĞLIYOR







Dr. Azizli, ses estetiğinin hem kişinin dış görünüşüne, hem fiziksel yapısına, hem cinsiyetine uygun olması gerektiğini belirtti ve sözlerine şöyle devam etti: "Örneğin fiziksel olarak yapılı, uzun boylu bir erkekten çıkan ince ve tiz bir ses, ya da genç, minyon bir kadından çıkan tok ve kalın bir ses estetik bir algı yaratmamaktadır. Ses estetiği kişiye uyumlu sesin elde edilmesini sağlayan tıbbi bir tedavi şeklidir"







ESTETİK KAYGILAR YÜZÜNDEN İSTENEBİLİR







"Estetik kaygılar hem de kimi zaman sağlık sorunları yüzünden birçok kişi tarafından tercih edilen bir tedavi yöntemidir. Bir kadın telefonda konuşurken erkek olarak algılanacak kadar kalın sese sahipse ya da erkekken kadın cinsiyetine geçmiş bir kişi artık eski kalın sesini istemiyorsa ses inceltme ameliyatları uygulanabilmektedir. Bu ameliyatları sigara kullanımı nedeniyle sesi çok fazla kalınlaşan bireyler, yönetici adayları, siyasiler, spiker, sunucu ve seslendirme sanatçısı olmak isteyen kişiler ile öğretim üyeleri sıklıkla başvurmaktadır"







HASTA AMELİYAT SIRASINDA KENDİ SESİNİ DUYUP KARARINI VEREBİLİYOR







Ses inceltme ameliyatları hakkında da bilgi veren Dr. Azizli bu konu hakkında şöyle bilgiler verdi:







"Ses estetiği genel anestezi altında 30-40 dakikalık bir süreç içersisinde gerçekleştirilmektedir. İnceltme ameliyatları, çoğu zaman dışarıdan herhangi bir kesi olmadan ağız içinden girilerek ses telleri üzerinde yapılmaktadır. Kimi zaman da dışarıdan birkaç dikiş atılarakya da lazer uygulaması ile yapılabilmektedir.Ameliyat sırasında hastanın sesi dinlenir. Hasta ve doktor sesin kalınlaşmasını duyar ve karar verdikleri kalınlaşmada işlem sonlandırılır. Böylece hasta sesinin ne kadar kalınlaştığını ameliyat sırasında duyar ve operasyon sırasında cerrahı ile konuşabilir. Operasyon sonrası ağrı yaşanmamaktadır. Genellikle hastalar aynı gün taburcu edilebilmektedir. Birkaç günlük ses istirahati sonrasında yeni seslerini kullanmaya başlayabilirler; ancak gerçek sesin tam olarak oturması bir kaç ayı bulmaktadır.







GÖRÜNÜMLE UYUMLU SES TONU







Dış görünümü ve cinsiyeti ile uyumlu olmayacak kadar ince sese sahip kişilerde ses kalınlaştırma işlemine başvurulmaktadır. Ses kalınlaştırma işlemi iki şekilde yapılmaktadır. Bunlardan ilki erkeklerde ergenlik sonrasında sesin kalınlaşmayıp tiz ve ince kalmasına neden olan mutasyonel falsetto hastalığında yapılan ses terapisidir. Bir ameliyat gerektirmeyen bu durumda ses bir erkek için fazla tizdir. Bu hastalığın tedavisi, ses terapisi ile yaklaşık 30-40 dakika içinde kalıcı olarak sağlanmaktadır"







BİR BAŞKASININ SESİNE SAHİP OLMAK HENÜZ MÜMKÜN DEĞİL







KBB uzmanı Dr. Azizli, hala bir başkasının sesine sahip olmanın mümkün olmadığını belirterek,







"Sesin ortaya çıkışında sadece ses telleri görev almamaktadır. Ham ses, ses telleri tarafından ortaya çıkar. Ancak ses rengi; dil, damak, dişler, dudaklar ile şekillendirilmektedir. Bu yapılar değiştirilemediği için sesi herhangi birinin sesine benzetmek teknik olarak şuan için mümkün değildir. Ses inceltme ve kalınlaştırma ameliyatları özel bir alan olduğu unutulmamalıdır. Her kulak burun boğaz uzmanının rutinde uyguladığı bir cerrahi değildir. Bunun için özellikle ses hastalıkları konusunda deneyimli bir uzman tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir" dedi.











kaynak:sabah