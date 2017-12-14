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Sesli Komutlarla Yönetilen Akıllı Telefonlar Geliyor

SESLİ KOMUTLARLA YÖNETİLEN AKILLI TELEFONLAR GELİYOR

Telefonlardaki bir sonraki sıçrama, sesli komutlarla olacak. Çinli arama motoru devi Baidu ve ABD'nin mobil işlemci devi Qualcomm, yapay zekâ ve sesli komutlarla yönetilen telefon üretmek için işbirliği yapacak.

Tarih : 14 Aralık 2017, 16:10
Puan Ver : Sesli Komutlarla Yönetilen Akıllı Telefonlar Geliyor(8/10)4

Qualcomm Snapdragon Teknoloji Zirvesi'nde yeni nesil telefonların gelişmiş özellikleri konusunda ilk sinyaller geldi. 2018'de kullanılacak yeni Snapdragon 845 mobil platformu ile telefonlardaki kullanıcı arayüzü, dokunmatik ekrandan sesli komuta doğru biraz daha yaklaşacak. Yani "Hiçbir cihaz konuşulanı bu kadar iyi anlamadı" demek mümkün olacak.Çinli ve Amerikalı iki şirket, Qualcomm'un Snapdragon 845 mobil platformunu ve Baidu'nun Duer OS Conversational AI sistemini temel alan sesli yapay zeka çözümleri konusunda birlikte çalışma kararı aldı. İki tarafın yapay zeka alanındaki deneyim ve uzmanlığından güç alan bu stratejik işbirliği ile DuerOS, sadece akıllı telefonlar değil, Nesnelerin İnterneti (IoT) cihazlarına yönelik eksiksiz bir sesli yapay zeka ve akıllı asistan çözümü sunabilmek için de kullanılabilecek.

GÜRÜLTÜ DERT DEĞİL

Ses tanıma özellikli akıllı asistanlar artık türlü kılıklarda karşımıza çıkacak. Google Home, Home Pode ve Amazon Echo ile karşımıza 'sözden anlayan hoparlör' olarak çıkmıştı. Artık telefon dışında Nesnelerin İnterneti (IoT) cihazlarına yönelik doğal dil işletimi gibi AI kullanım alanlarının gelişimini hızlandırmak üzere tasarlandı. Yankı ve gürültü engelleme özelliği sayesinde kullanıcılar en kalabalık yerlerde bile bu cihazları kullanabilecek. Ayrıca ortamda yankı olsa bile asistan işini doğru yapmaya devam edecek.Sürekli açık olan güç tasarrufu, seslendiğiniz anda cihazın kullanıma hazır olmasını sağlayacak. Yani adını söylediğiniz anda "Size nasıl yardımcı olabilirim" diyen bir asistan mümkün hale geliyor. Kısacası "bir dediğinizi iki etmeme iddiasını taşıyor" diyebiliriz.

PAZARA ERİŞİM KOLAYLAŞACAK

Yankı ve gürültü engelleme özelliği sayesinde kullanıcılar, Snapdragon destekli DuerOS cihazlarıyla istedikleri zaman konuşabilecek. Bu işbirliği yeni Snapdragon mobil platformlarının, yazılım güncellemelerinin, referans uygulamalarının ve optimize algoritmaların kullanılabilirliğinin desteklenmesi sağlayacak. Platfom, orijinal ürün üreticilerinin daha kısa pazara erişim süresi sunan cihazlar için sesli AI çözümlerinden faydalanmasına olanak tanıyacak.

100 MARKA İLE ANLAŞMA YAPILDI

Aslında yapılan anlaşma sayesinde Çinli Baidu, Amazon, Microsoft, Google ve Apple'a rakip en güçlü platformlardan biri haline gelecek. Bunu da Baidu'nun etkileşimli yapay zeka sistemi olan DuerOS 10 ana alan ve 200'ü aşkın alt alanda yetkinliğe sahip. DuerOS, 2017'de 130 iş ortağına ulaşırken, Çin'deki donanım üreticilerini kullandı. Bu üreticiler buzdolabından klimaya, TV alıcılarından hikaye anlatma makinelerine ve akıllı hoparlörlere kadar değişen 100'ün üzerinde markalı cihaza DuerOS'yi entegre etti. Sistem şimdiye kadar evde, arabada, mobil cihazlarda ve başka pek çok ortamda uygulandı. Kaynak: Sabah

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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