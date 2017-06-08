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sette sigara kavgası!

SETTE SİGARA KAVGASI!

Star TV'deki ‘Fazilet Hanımın Kızları'nın setinde olay çıktı!

Tarih : 08 Haziran 2017, 09:23
Puan Ver : Sette Sigara Kavgası!(8/10)5


‘Fazilet'i oynayan Nazan Kesal ve bazı oyuncular sigara içtikleri için yapım şirketinden şöyle bir ricada bulundu:



“Sigara kullanmayanları rahatsız etmek istemiyoruz. Bize özel bir oda yapılabilir mi?” Bunun üzerine sigara içenlere karavan kiralandı.



Posta gazetesinde yer alan habere göre; dizinin ‘Selin'i Ecem Baltacı 3 gün önce karavanda sigara içerken Çağlar Ertuğrul (Yağız) geldi. “Dışarı çık, burada yemek yiyeceğim” dedi. Ecem Baltacı'nın “Yemeğini başka bir yerde yersen daha iyi olur. Burası sigara odası ve duman altı” demesi üzerine kavga çıktı.



Çağlar Ertuğrul rol arkadaşı Ecem Baltacı'ya “Haddini bileceksin. Şimdi çabuk çık, git buradan” diye bağırdı.



Ardından masanın üzerindeki kül tablasını Ecem Baltacı'ya fırlattı.



Karavandaki seslerin yükselmesi üzerine set durdu. Prodüksiyon çalışanları iki oyuncuyu zor ayırdı. Yönetmen Murat Saraçoğlu'nun araya girmesiyle gergin ortam yatıştı.



kaynak:hürriyet








Etiketler: Sette  Sigara  Kavgası    haber

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