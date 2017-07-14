Sevan Nişanyan Şirince'de SİT alanındaki arazide iki kez mühürlenmesine rağmen ev yaptığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Bugün twitter hesabından yapılan paylaşımda "Kuş uçtu. Darısı geride kalan seksen milyonun başına" denildi. Gazeteci Ali Topuz da, twitter hesabından Sevan Nişanyan'ın açık cezaevinden firar ettiğini ve yurt dışına kaçtığını duyurdu.

HAKKINDA 9 AYRI DOSYA VARDI

Nişanyan aleyhinde kesinleşen cezalar, mühür bozma ve 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçlarından dokuz ayrı dosyadan oluşuyordu.

8 YIL DAHA YATACAKTI

11.5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ve 3 yıldır cezaevinde bulunan Sevan Nişanyan, Aydın Yenipazar Cezaevi'nden Sultanhisar Açık Cezaevi'ne nakledilmişti.

Nişanyan nakille ilgili Agos'a yaptığı açıklamada, açık cezaevinde şartların daha iyi olacağını söyleyerek, "İmkânlar çok daha iyi; dışarıda jandarma beklemiyor, gün içerisinde istediğimiz gibi bahçede dolaşabiliyoruz, hastaneye gitmek zorunda kaldığımızda, büyük güvenlik önlemleri alınmıyor. Ayrıca üç ayda bir izin veriliyor ve gün boyunca istediğimiz zaman telefon edebiliyoruz" demişti.

Kaynak: haberinburada