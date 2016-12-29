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sevdikleriniz panik butonu ile güvende

SEVDİKLERİNİZ PANİK BUTONU İLE GÜVENDE

Pronet, Panik Butonu çözümü sayesinde, kullanıcılarını yalnızca hırsızlık tehlikesine karşı değil, acil sağlık ve panik hallerinde de koruma altına alıyor.

Tarih : 29 Aralık 2016, 10:24
Puan Ver : Sevdikleriniz Panik Butonu İle Güvende(9/10)8


Pronet, Panik Butonu çözümü sayesinde, kullanıcılarını yalnızca hırsızlık tehlikesine karşı değil, acil sağlık ve panik hallerinde de koruma altına alıyor.





 



Panik Butonu ile, özellikle yalnız yaşayan yaşlılar, kronik hastalığı veya bedensel engeli bulunanlar, evdeki günlük hayatlarında daha rahat ve güvende hissediyor. Evin her yerine taşınabilen, tek tuşla Pronet'e sinyal göndererek, ambulans, polis veya itfaiyenin adrese en hızlı şekilde ulaşmasını sağlıyor. Böylece, yaşlı, hasta ve engelli yakınlarının da gözleri arkada kalmıyor.



Elektronik güvenlik sistemleri denilince pek çok kişinin aklına sadece hırsızlığa karşı koruyan sistemler geliyor. Oysaki bugün, gelişmiş teknolojik çözümler sunan sistemleri tercih ederek, acil sağlık ve panik durumlarında da gereken yardıma en hızlı şekilde ulaşmak mümkün.





 



Aile büyükleri, kronik hastalar ve bedensel engelliler güvende



Pronet'in sunduğu Panik Butonu çözümü; özellikle ailesinde yaşlı, bedensel engelli ya da diyabet, epilepsi gibi kronik sağlık problemleri bulunanlar tarafından sıkça tercih ediliyor. Panik butonu, yalnızca yaşlı ve hasta yakınlarının onlardan uzaktayken daha huzurlu olmasını sağlamıyor, bizzat bu kişilerin de, ev içindeki gündelik yaşamlarında daha güvenli hissetmesine imkan tanıyor, bu yolla hayat kalitelerini yükseltiyor.



Panik halinde tek tuşla yardım istenebiliyor



365 gün 24 saat kesintisiz hizmet veren Pronet Alarm Haber Alma Merkezi'ne tek tuşla sinyal gönderilebilen Panik Butonu ; Pronet'in 5 Korumalı Güvenlik Hizmeti kapsamında opsiyonel olarak sunuluyor. Kişi acil sağlık veya panik hallerinde butona basarak Pronet'e sinyal gönderdikten ortalama 10 saniye sonra Pronet ekibi sinyale geri dönüyor. Vakanın niteliğine ve kişinin tercihine göre, sinyalin geldiği adrese polis, ambulans veya itfaiye gönderiliyor veya aile üyelerine haber iletiliyor.



Evin her noktasında kullanılabiliyor



Boyutları fark etmeksizin yaşanılan evin her noktasında kullanılabilen Panik Butonu; boyuna kolye olarak, bele kemer üstüne veya kola saat gibi takılabiliyor. Böylece evin her yerinde, her an kişinin yanında oluyor. Pronet Panik Butonu, kullanıcının ihtiyaçlarına veya tercihlerine göre, istenilen sayıda satın alınabiliyor.



Akıllı Telefon Pazarı 3. Çeyrek'te Kırılma Yaşıyor








Etiketler: Sevdikleriniz  Panik  Butonu  İle  Güvende    haber

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