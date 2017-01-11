Sevgililer günü uzun bir geçmişe sahip olan, St. Valentine günü olarak bilinen bir gün.



Sevgililer günü uzun bir geçmişe sahip olan, St. Valentine günü olarak bilinen bir gün. Bu günde sevgililer zamanlarını birbirleri ile birlikte, romantik dakikalar eşliğinde kutlamak için can atıyorlar. Sevgililer günü için sizin de planlarınız varsa eminiz hediye için çoktan arayışa girmeye başladınız bile. Hediyefabrikasi sevgililer günü hediyesi arayışına girip, ne alacağınız konusunda karar veremediyseniz size birtakım önerilerimiz olacak. Sevgiliye hediye konusunda yıllardır hizmet veren hediyefabrikasi.com sitesi bu yıl için de sevgililere özel yüzlerce ürünü tek bir çatı altında toplamayı başardı. Hediyelik ürünlerimiz alışılmışın dışında, heyecan ve tutkunuzu sergilemeyi hedefleyen özelliklere sahip olsun diye uzun bir çalışma içine girdik.



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14 Şubat sevgililer gününde muhteşem bir hediye olarak kalbinizi fethetmiş kişiye, onunla bağınızın sonsuza kadar süreceğini gösteren "sonsuza dek beraberiz kolyesi" hediye etmeye ne dersiniz? İkili kalp kolye özel kutusu ve eşsiz tasarımlarıyla sevgilinizi heyecanlandıracak.



Çikolata tadıyla, kokusuyla kadınların tutkusu bir yiyecek. Kalp tasarımlı bir kutu çikolata kişiye özel olarak hazırlanacak ve sevgilinizin çok hoşuna gidecek. Sevgililer günü özel tasarımıyla "kişiye özel kalp kutulu çikolata" sevgililer gününde ağzınızı tatlandıracak.



Gün içinde çay ve kahve molasında sizi hatırlatacak "sevgiliye özel not kupa" ile ifade etmek istediğiniz duyguları bu kupayla söyleyebilirsiniz. Oldukça şirin bir tasarıma sahip bu kuplalar ilginç hediye sevenleri bekliyor.



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