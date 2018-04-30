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Sevdiklerinizin kandilini kutlayın! İşte 2018 Berat Kandili mesajları

SEVDİKLERİNİZİN KANDİLİNİ KUTLAYIN! İŞTE 2018 BERAT KANDİLİ MESAJLARI

Bağışlanma ve af gecesi olarak bilinen Berat gecesinde, yapılacak olan ibadetlerin fazileti çok büyük olacak. Günün anlam ve önemini ise Berat Kandil Mesajları anlatacak. Birbirinden güzel Berat Kandili mesajlarını sizler için derledik.

Tarih : 30 Nisan 2018, 16:10
Puan Ver : Sevdiklerinizin Kandilini Kutlayın! İşte 2018 Berat Kandili Mesajları(5/10)1

Berat Kandili bu akşam milyonlarca Müslüman tarafından idrak edilecek. Bu mübarek günde sevdiklerinize kandil mesajları yollayarak onları mutlu edebilirsiniz. Birçok vatandaş sevdikleriyle paylaşabilmek adına en güzel Berat Kandili mesajlarını araştırıyor. Birbirinden güzel kısa öz ve anlamlı Berat Kandili mesajlarını sizler için derledik.

BERAAT KANDİLİNE ÖZEL EN YENİ SÖZLER

Bugün ellerini semaya gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan Berat kandiliniz mübarek olsun.

Allah"ın aşkıyla yan bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Hayırlı kandiller!

Allah"ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..

Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.

Güneşi yüreğinde gözleri ufuklarda muhabbet yolcuları arasında cennet hesabı yapmayan cennetlikler arasında olmanın duasıyla hayırlı kandiller.

Sen öyle bir insan ol ki akıllar dursun, sen ona buna değil Allah"a kulsun. Ziynetler içinde parlayan bir nursun, senin gibi bir dostun kandili mübarek olsun.

İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun makamınız cennet, Hz. Muhammed (sas) komşunuz olsun günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun Berat Kandiliniz mübarek olsun.

Allah gönlünüzden geçen her duayı hakkınızda hayırlı ise kabul etsin. Amin! Hayırlı kandiller...

Taşı mücevher, toprağı insan eden Allah'ım! Zerreyi güneş, damlayı deniz eden Allah'ım! Herkesin sıkıntısını çözen, zorluklarını kolaylaştıran Allah'ım! Bizlere razı olacağın, sana layık ameller işlemeyi nasip eyle... Berat Kandiliniz mübarek olsun.

Fani dünyanın padişahı değilim. Gönül hırkalarını yamar giyerim. Dostlarla ağlar, dostlarla gülerim. Siz sevdiklerime, iyi kandiller dilerim. Berat Kandiliniz mübarek olsun.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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