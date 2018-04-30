SEVDİKLERİNİZİN KANDİLİNİ KUTLAYIN! İŞTE 2018 BERAT KANDİLİ MESAJLARI
Bağışlanma ve af gecesi olarak bilinen Berat gecesinde, yapılacak olan ibadetlerin fazileti çok büyük olacak. Günün anlam ve önemini ise Berat Kandil Mesajları anlatacak. Birbirinden güzel Berat Kandili mesajlarını sizler için derledik.
Berat Kandili bu akşam milyonlarca Müslüman tarafından idrak edilecek. Bu mübarek günde sevdiklerinize kandil mesajları yollayarak onları mutlu edebilirsiniz. Birçok vatandaş sevdikleriyle paylaşabilmek adına en güzel Berat Kandili mesajlarını araştırıyor. Birbirinden güzel kısa öz ve anlamlı Berat Kandili mesajlarını sizler için derledik.
BERAAT KANDİLİNE ÖZEL EN YENİ SÖZLER
Bugün ellerini semaya gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.
Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan Berat kandiliniz mübarek olsun.
Allah"ın aşkıyla yan bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Hayırlı kandiller!
Allah"ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..
Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.
Güneşi yüreğinde gözleri ufuklarda muhabbet yolcuları arasında cennet hesabı yapmayan cennetlikler arasında olmanın duasıyla hayırlı kandiller.
Sen öyle bir insan ol ki akıllar dursun, sen ona buna değil Allah"a kulsun. Ziynetler içinde parlayan bir nursun, senin gibi bir dostun kandili mübarek olsun.
İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun makamınız cennet, Hz. Muhammed (sas) komşunuz olsun günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun Berat Kandiliniz mübarek olsun.
Allah gönlünüzden geçen her duayı hakkınızda hayırlı ise kabul etsin. Amin! Hayırlı kandiller...
Taşı mücevher, toprağı insan eden Allah'ım! Zerreyi güneş, damlayı deniz eden Allah'ım! Herkesin sıkıntısını çözen, zorluklarını kolaylaştıran Allah'ım! Bizlere razı olacağın, sana layık ameller işlemeyi nasip eyle... Berat Kandiliniz mübarek olsun.
Fani dünyanın padişahı değilim. Gönül hırkalarını yamar giyerim. Dostlarla ağlar, dostlarla gülerim. Siz sevdiklerime, iyi kandiller dilerim. Berat Kandiliniz mübarek olsun.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Beşiktaş'ta Kabus Var! Negredo'dan Sonra Pepe De Sezonu Kapattı
- Derbi Yenilgisi Sonrası Bir Darbe De Negredo'dan Geldi
- İtalyan Ekibi Roma, Talisca'nın Transferi İçin Benfica'yla Anlaştı
- Derbide Çimlere Basmayın Diyen Güvenlik Görevlisine Çıkıştı
- İspanya'da Barcelona, Deportivo'yu Alt Kümeye Yollayıp Şampiyon Oldu
DÜNYA HABERLERİ
- Yunan Savunma Bakanı, Osmanlı'ya İsyan Eden Kadını Amiral Yaptı, Muhalefet Çıldırdı
- Güney Kore Sınırdaki Propaganda Hoparlörlerini Kaldıracak
- Esad Pyd'yi Vurdu, Abd Savaş Uçaklarıyla Yardıma Koştu!
- Sahibi Çaresiz Kaldı! 2 Pitbull, Evcil Köpeği Aralarına Alıp Parçaladı
- First Lady Bombaladı: Hapis Hayatı Yaşıyor, Pencere Bile Açamıyor!
Bu Haberle İlgili Yorumlar