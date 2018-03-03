SEVGİLİSİNE KIZAN GÜZEL OYUNCU, MEKANI TERK ETTİ
Asmalımescit'te sevgilisiyle gittiği gece kulübünde bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışan Seda Bakan, sinirli bir şekilde mekanı terk etti.
Oyuncu Seda Bakan, önceki gece eşi Ali Erel'le Asmalımescit'te Nova adlı mekana eğlenmek için gitti.
GÜZEL BAŞLAYAN GECE KÖTÜ BİTTİ
Uzun bir süre mekan içinde eğlenen Seda Bakan-Ali Erel çifti, bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı.
AYRI AYRI DURMAYA BAŞLADILAR
Etrafındakilerin kendilerine baktığını gören ikili, mekan içinde ayrı ayrı durmaya başladı.
MEKANI TERK ETTİ
Cep telefonuyla ilgilenmeye başlayan oyuncu, sinirli bir şekilde mekandan çıktı. Ali Erel, eşinin peşinden giderek Asmalımescit sokaklarında gözden kayboldu.
İkili mekanda böyle görüntülendi;
Kaynak: haberinburada
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