SEVGİLİSİNİ DART TAHTASININ ALTINA OTURTAN SARHOŞ ADAM, GENÇ KADINI GÖZÜNDEN VURDU
ABD'de sarhoş sevgilisinin dart tahtasının altına oturtup ok fırlattığı kadın,gözünden yaralandı. O anlar arkadaşları tarafından kameraya alındı.
New York'ta bir barda çekilen görüntülerde sarhoş olduğu belirtilen bir kadın dart tahtasının önünde durup erkek arkadaşının tahtaya ok atmasını söyledi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Erkek arkadaşının attığı ilk ok kadının saçlarının sıyırıp hedef tahtasına yapıştı. Erkek arkadaşının attığı ikinci ok ise kadının gözüne geldi. Sakin bir şekilde oku gözünden çıkaran kadının acı çektiğine dair bir işaret vermemesi dikkat çekti. Kadının hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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