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Sevgilisini Dart Tahtasının Altına Oturtan Sarhoş Adam, Genç Kadını Gözünden Vurdu
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Sevgilisini Dart Tahtasının Altına Oturtan Sarhoş Adam, Genç Kadını Gözünden Vurdu

SEVGİLİSİNİ DART TAHTASININ ALTINA OTURTAN SARHOŞ ADAM, GENÇ KADINI GÖZÜNDEN VURDU

ABD'de sarhoş sevgilisinin dart tahtasının altına oturtup ok fırlattığı kadın,gözünden yaralandı. O anlar arkadaşları tarafından kameraya alındı.

Tarih : 26 Nisan 2018, 18:20
Puan Ver : Sevgilisini Dart Tahtasının Altına Oturtan Sarhoş Adam, Genç Kadını Gözünden Vurdu(6/10)2

New York'ta bir barda çekilen görüntülerde sarhoş olduğu belirtilen bir kadın dart tahtasının önünde durup erkek arkadaşının tahtaya ok atmasını söyledi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Erkek arkadaşının attığı ilk ok kadının saçlarının sıyırıp hedef tahtasına yapıştı. Erkek arkadaşının attığı ikinci ok ise kadının gözüne geldi. Sakin bir şekilde oku gözünden çıkaran kadının acı çektiğine dair bir işaret vermemesi dikkat çekti. Kadının hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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