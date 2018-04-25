SEVGİLİSİNİ KANLAR İÇİNDE BIRAKAN CANİ: ALKOLLÜYDÜM, HATIRLAMIYORUM
Antalya'da, kızını görmesine izin vermeyen eski sevgilisini konuşma bahanesiyle çağıran adam, kadını tabancayla vurarak kayıplara karıştı. 39 gün sonra yakalanan firari, "Alkollüydüm, hatırlamıyorum" dedi.
Antalya'da bir adam, 2 yaşındaki kızını görmesine izin vermediği gerekçesiyle ayrıldığı sevgilisini sağ bacağından vurup kaçtı. 39 gün sonra yakalanan firari, emniyetteki ifadesinde, "Alkollüydüm, hatırlamıyorum" dedi.
KIZINI GÖRMESİNE İZİN VERMEYEN SEVGİLİSİYLE TARTIŞTI
Olay, 15 Mart günü saat 02.00 sıralarında, Konyaaltı ilçesi Akkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat alım satım işi yapan İ.Y., uzun süre birlikte yaşarken, kızı Melek'i görmesine izin vermediği iddiasıyla ayrıldığı Özlem G. ile telefonda tartıştı. Evine gittiği Özlem G.'yi aşağı indirip, otomobile alan İ.Y., tartışmayı sürdürdü.
SEVGİLİSİNİ KANLAR İÇİNDE BIRAKIP KAÇTI
Bir süre sonra araçtan inen İ.Y., belinden çıkardığı tabancayla önce yere ateş etti, ardından Özlem G.'yi sağ bacağından vurdu. Kanlar içinde kalan Özlem G., ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Olay yerinden kaçan İ.Y., eski eşi G.A.'nın babası A.A.'nın evine giderek, dış kapıyı kurşunladı.
YAKALANAN FİRARİ: ALKOLLÜYDÜM, HATIRLAMIYORUM
39 gündür firari olan İ.Y., polisin sıkı takibi sonucu dün yakalandı. Emniyette yaralama suçundan kaydı bulunan İ.Y.'nin, polisteki ifadesinde, "Alkollüydüm, hatırlamıyorum" dediği öğrenildi. İ.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: haberinburada
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