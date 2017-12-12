SEVGİLİSİNİ ÖLDÜREN AMPUTE ATLET PİSTORİUS, CEZAEVİNDE ÇIKAN KAVGADA YARALANDI
Kız arkadaşını öldürmekten dolayı 13 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılan Güney Afrikalı atlet Oscar Pistorius, hapishanede karıştığı kavgada yaralandı.
Kız arkadaşı Reeva Steenkamp'ı öldürmekten suçlu bulunan Güney Afrikalı atlet Oscar Pistorius, hapishanede karıştığı kavgada yaralandı.
Hapishane yönetiminden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Pistorius'un ortak hizmet veren telefon için bir başka mahkumla kavga ettiği ve çıkan arbedede yaralandığı bildirildi. İki mahkumun daha sonra ıslah merkezine götürüldüğü kaydedildi.
GEÇEN YIL BAŞKA HAPİSHANEYE NAKLEDİLMİŞTİ
Pistorius, geçen yıl kasım ayında Güney Afrika Cumhuriyeti'nin idari başkenti Pretoria'nın kuzeyindeki bir hapishaneye nakledilmişti.
Güney Afrika Cumhuriyeti Temyiz Yüksek Mahkemesi, daha önce 6 yıl hapse mahkum edilen Pistorius'un cezasını, savcıların itirazının ardından yeniden incelemiş ve geçen ay hapis süresini 13 yıl 5 aya çıkarmıştı.
"DİKKATSİZLİK SONUCU ÖLDÜRMEKTEN" YARGILANMIŞTI
Olimpiyatlara katılan ilk paralimpik atlet olarak tarihe geçen Pistorius, kız arkadaşı Reeva Steenkamp'ı 14 Şubat 2013 tarihinde Pretoria'daki evinde "dikkatsizlik sonucu öldürmekten" yargılanmıştı.
Kaynak: haberinburada
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