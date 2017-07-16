SEVGİLİSİNİN 18 KEMİĞİNİ KIRAN BOKSÇU HAPİSTE ÇÜRÜYECEK
Eski sevgilisini, yatakta başka bir erkekle yakalayıp cinnet geçiren ve sevgilisinin 18 kemiğini kıran "Savaş Makinesi" lakaplı boksçu Jon Koppenhaver, ömür boyu hapis cezası aldı.
Profesyonel boksçu ve "Savaş Makinesi" lakaplı Jon Koppenhaver, tutkulu bir aşk yaşadığı ve kendisi ile çektiği yarı çıplak resimleri sosyal medya üzerinden paylaştığı kız arkadaşı model Christy Mack'e şiddet uyguladığı ve kız arkadaşının dişleri dahil vücudunda 18 kemik kırdığı için ömür boyu hapis cezası verildi.
ESKİ SEVGİLİSİNE YALVARDI
Ağustos 2014 yılında eski boksör sevgilisi ile ilişkisinin bitmesinden sonra model Christy, bir dijital şirketi olan Corey Thomas ile aşk yaşamaya başlayınca boksçu kıskançlık krizlerine girdi. Boksçu, Christy'in evine girip yatak odasında bulunan erkek arkadaşını yumruklamaya başladı bunun üzerinde Christy durması için kendisine yalvardı.
Christy'in polisi aradığını fark eden boksör bu sefer kendisine vurmaya başlayınca Christy'i kan içinde çıplak bir şekilde dışarı koşarak, komşulardan kendisine yardım etmesini istedi.
Hastaneye kaldırılan Christy'nin vücudunda 18 kemiğin kırıldığı tespit edilirken erkek arkadaşı bir hafta sonra polis tarafından göz altına alınıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
CHRİSTY DURUMDAN MEMNUN
Daha önce adam kaçırmak, fiziksel ve cinsel taciz gibi 29 ayrı suçu olan boksör mahkemede artık yen bir hayat başladığını ve yaptıklarından pişmanlık duyduğunu söylemesine rağmen ömür boyu hapis cezası aldı. Boksörün ileride kefalet ile salıverilme şansı bulunuyor. Christy ise Twitterden yaptığı açıklamada karardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kaynak: haberinburada
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