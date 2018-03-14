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Sevgilisinin Çılgın Doğum Günü Sürprizini Görünce Ne Yapacağını Şaşırdı: Delirdin mi Sen?

SEVGİLİSİNİN ÇILGIN DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİNİ GÖRÜNCE NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI: DELİRDİN Mİ SEN?

Rusya'da yaşayan Aleksandr İonov, sevgilisi Yelena'ya yaptığı doğum günü sürpriziyle sosyal medyanın diline düştü.

Tarih : 14 Mart 2018, 10:30
Puan Ver : Sevgilisinin Çılgın Doğum Günü Sürprizini Görünce Ne Yapacağını Şaşırdı: Delirdin Mi Sen?(9/10)5

Rusya'nın Biysk şehrinde sevgilisinin doğum gününü kutlamak için sabahın erken saatlerinde balonlarla süslenmiş kamyonetin direksiyonuna oturan Aleksandr İonov isimli adam, vinç yardımıyla kendisini 5'inci kata kadar çıkardı. Daha sonra cep telefonuyla sevgilisini arayan genç, dışarı bakmasını söyledi.

DELİRDİN Mİ SEN?

Pencereye çıkan Yelena burnunun dibinde bir kamyonet ve içinde sevgilisini görünce ne yapacağını şaşırdı. Yelena kendisine çiçek buketi, çikolata ve parfüm hediye eden sevgilisine gülerek "Delirdin mi sen?" demekten kendisini alamadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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