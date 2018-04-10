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Sevgilisinin Kafasını Kesip Öldüren Kadın Şoke Etti: Kafasını Almama İzin Verin

SEVGİLİSİNİN KAFASINI KESİP ÖLDÜREN KADIN ŞOKE ETTİ: KAFASINI ALMAMA İZİN VERİN

ABD'de sevgilisinin kafasını keserek öldüren kadının, polislere "Beni geri götürüp, kafasını almama izin vermeniz gerekiyor" demesi şok etti.

Tarih : 10 Nisan 2018, 13:20
Puan Ver : Sevgilisinin Kafasını Kesip Öldüren Kadın Şoke Etti: Kafasını Almama İzin Verin(7/10)3

ABD'nin West Virginia Eyaleti'nde 41 yaşındaki kadın, 29 yaşındaki sevgilisinin kafasını kesti. Olay yerine giden polisler kadının, "Beni geri götürüp, kafaları almama izin vermeniz gerekiyor" demesi üzerine şok yaşadı.

CANİ KADIN, SEVGİLİSİNİN KAFASINI KESTİ

ABD'nin West Virginia Eyaleti cinayet haberiyle sarsılırken, olayla ilgili bir korkunç detay ortaya çıktı. 41 yaşındaki Roena Cheryl Mills, 29 yaşındaki sevgilisi Bo Allen White'ın kafasını kesti.

"BENİ GERİ GÖTÜRÜN, KAFAYI ALACAĞIM"

Polis, Roena Cheryl Mills'i, yüzü gözü kan içinde ve bir elinde eldivenle buldu. Polis, kadının "Beni geri götürüp, kafaları almama izin vermeniz gerekiyor" demesi üzerine tutukladı.

Sevgilisini kafasını keserek öldürmekle suçlanan Roena Cheryl Mills'in akıl sağlığının yerinde olup olmadığı araştırılıyor.

Kaynak: Milliyet

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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