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Sevgilisinin Oğluna Tecavüz Edip Yakan Cani, Cesedi de Annesine Taşıttı

SEVGİLİSİNİN OĞLUNA TECAVÜZ EDİP YAKAN CANİ, CESEDİ DE ANNESİNE TAŞITTI

ABD'de sevgilisinin 13 yaşındaki oğluna tecavüz eden, sonra da çocuğu öldürüp cesedi yakan cani ile ona yardım eden oğlu ve çocuğun annesi yakalanarak hapis cezasına çarptırıldı.

Tarih : 26 Şubat 2018, 16:10
Puan Ver : Sevgilisinin Oğluna Tecavüz Edip Yakan Cani, Cesedi De Annesine Taşıttı(5/10)1

ABD'nin New Mexico bölgesinde 13 yaşındaki Jeremiah Valencia isimli çocuk, annesinin erkek arkadaşı tarafından tecavüz edildi, yakıldı ve öldükten sonra yol kenarında bulunan bir çöp çukuruna attı.

DAHA ÖNCE DE KÖPEK KULÜBESİNE KAPATMIŞLAR

Avukat Marco Serna, çocuğun öldükten iki ay sonra cesedinin bulunduğunu ve daha önce de köpek kulübesinde tutulup yemeksiz ve susuz bırakıldığını, bu masum çocuğa bunu yapanın en ağır ceza alması için her şeyi yapacağını söyledi.

ANNESİ DE CİNAYETE KARIŞMIŞ

Çocuğun annesinin bir arkadaşına, oğlunun öldürüldüğünü söylemesinden sonra polis soruşturma başlattı. Olaydan sonra, çocuğun başka bir suçtan dolayı hapiste bulunan 35 yaşındaki annesi Tracy Ann Pena, erkek arkadaşı Thomas Ferguson ve erkek arkadaşının 19 yaşındaki oğlu Jordan Nunez, cinayetten hüküm giydi.

Yol kenarında cesedi bulunan çocuğun annesi ifadesinde, erkek arkadaşından korktuğu için erkek arkadaşına oğlunun cesedini yol kenarına atmak için yardım ettiğini söyledi.

KORKTUĞU İÇİN BABASINA YARDIM ETMİŞ

Cani adamın oğlu Jordan Nunez ise çocukken babasından şiddet gördüğünü ve korktuğu için babasına yardım ettiğini söyledi. Ferguson, cinayet ve adam kaçırmanın da içinde olduğu 17 ayrı suçtan yargılanıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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