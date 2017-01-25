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sevgilisiyle tartışan genç kadın, yolun karşısına geçerken can verdi

SEVGİLİSİYLE TARTIŞAN GENÇ KADIN, YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN CAN VERDİ

İzmir'de sevgilisiyle tartıştıktan sonra otomobilden inerek yolun karşısına geçmek isteyen genç kadın, servis minibüsünün çarpmasıyla hayatını kaybetti.

Tarih : 25 Ocak 2017, 10:49
Puan Ver : Sevgilisiyle Tartışan Genç Kadın, Yolun Karşısına Geçerken Can Verdi(8/10)8


 İzmir'in Balçova ilçesinde park halindeki otomobilde sevgilisiyle bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başlayan 30 yaşındaki İlknur Aker, araçtan inerek yolun karşısına geçmek isterken servis minibüsünün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.



ÜZERİNDEN ÇOK SAYIDA ARAÇ GEÇTİ



Kaza, bugün saat 06.30 İzmir Çevreyolu'nda Selvay Alışveriş Merkezi önünde meydana geldi. İlknur Aker, sevgilisi 27 yaşındaki Metin Kaplan yönetimindeki 45 ZA 0154 plakalı otomobille Balçova'dan Karabağlar yönüne giderken aralarında tartışma çıktı. Sürücü Metin Kaplan otomobili yol kenarına çekip park etti. Otomobil içinde tartışmayı sürdüren ikiliden İlknur Aker, araçtan indi ve yolun karşı tarafına geçmeye çalışırken, Karabağlar'dan Balçova yönüne giden 35 S 00471 plakalı servis minibüsü çarptı. Yola düşen Aker'in üzerinden karanlıkta çok sayıda araç geçti.



 



kaynak:haberler








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