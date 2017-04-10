SEVİLLA'DAN FLAŞ OĞUZHAN AÇIKLAMASI
La Liga ekiplerinden Sevilla'nın "Transfer sihirbazı" lakalı sportif direktörü Monchi, Beşiktaş forması giyen Oğuzhan Özyakup hakkında flaş bir açıklamada bulundu.
Estadio Deportivo'ya bir röportaj veren Monchi, Oğuzhan Özyakup'u transfer etmek istediklerini doğrulayarak, "Oğuzhan Özyakup geçen sezon transfer etmeyi denediğimiz bir oyuncuydu ancak Beşiktaş satmak istemedi. Devam ediyoruz ancak kapanan bir şey olmadı" ifadesini kullandı.
kaynak:sabah
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