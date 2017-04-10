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sevilla'dan flaş oğuzhan açıklaması

SEVİLLA'DAN FLAŞ OĞUZHAN AÇIKLAMASI

La Liga ekiplerinden Sevilla'nın "Transfer sihirbazı" lakalı sportif direktörü Monchi, Beşiktaş forması giyen Oğuzhan Özyakup hakkında flaş bir açıklamada bulundu.

Tarih : 10 Nisan 2017, 14:13
Puan Ver : Sevilla'dan Flaş Oğuzhan Açıklaması(5/10)7


Estadio Deportivo'ya bir röportaj veren Monchi, Oğuzhan Özyakup'u transfer etmek istediklerini doğrulayarak, "Oğuzhan Özyakup geçen sezon transfer etmeyi denediğimiz bir oyuncuydu ancak Beşiktaş satmak istemedi. Devam ediyoruz ancak kapanan bir şey olmadı" ifadesini kullandı.



 



kaynak:sabah








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