Fransa'nın First Lady'si Brigitte Macron'a, doğumuna katıldığı ve Fransa'da doğan ilk panda olduğu için manevi annesi olarak ilan edildiği yavru panda saldırdı.

Fransa'nın Saint Aignan kentindeki Beauval Hayvanat Bahçesinde doğan ilk pandanın isim verilme törenine katılan Fransa First Lady'si Bridgette Macron'a panda saldırdı.

MANEVİ ANNESİ OLMUŞTU

Çin tarafından Fransa'ya 10 yıllığına verilen Huan Huan isimli dev panda, geçtiğimiz aylarda Fransa'nın Saint Aignan kentindeki Beauval hayvanat bahçesinde ikiz doğurmuştu. Hayvanat bahçesi yetkilileri, 14 dakika arayla gerçekleşen doğum sonrası yavrulardan zayıf olanının doğumundan yaklaşık bir saat sonra hayatını kaybettiği belirmişti. Bu doğum sayesinde Fransa'da ilk kez bir panda dünyaya gelmiş, doğuma katılan Fransa First Lady'si Macron pandanın manevi anneliğini üstlenmişti.

ELİNE SALDIRDI

Dün gerçekleşen pandaya isim verme törenine katılan First Lady Macron küçük yavrunun saldırısına uğradı. First Lady, dört aylık yavrunun yanına doğru giderek elini cam kutuya sokmaya çalıştı. Yavru tam o sırada hayvan ani bir hareket ile Macron'un eline saldırdı. Yavrunun tepkisi aynı şekilde elini uzatmaya çalışan Çinli görevlilere karşı da benzer oldu. Düzenlenen törenle 4 aylık yavru pandaya Yuan Meng ismi verildi.

Kaynak: haberinburada