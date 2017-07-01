'ŞEVKAT YERİMDAR'IN BÜYÜK BAŞARISI
FOX'un 'Şevkat Yerimdar' dizisi, geçtiğimiz hafta tekrarlarıyla birlikte tam 8 kez yayınlandı. Tekrar bölümü reytinglerde gün birincisi oldu.
Milliyet Gazetesi'nden Sinan Biçici'nin, ‘Şevkat Yerimdar'ın Reyting Başarısı Neden?" başlıklı yazısı şöyle:
"FOX'un dizisi ‘Şevkat Yerimdar' geçtiğimiz yıl çekildi. Yayınlanmak için bir yıl bekledi, ekrana gelmeme ihtimali bile akıllara geldi. Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu yazınca dikkatimi çekti. Geçtiğimiz hafta tam tekrarlarıyla birlikte 8 kez yayınlanmış. Üstelik tekrar bölümü reytinglerde gün birincisi oldu.
kaynak:milliyet
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