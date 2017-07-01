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'şevkat yerimdar'ın büyük başarısı

'ŞEVKAT YERİMDAR'IN BÜYÜK BAŞARISI

FOX'un 'Şevkat Yerimdar' dizisi, geçtiğimiz hafta tekrarlarıyla birlikte tam 8 kez yayınlandı. Tekrar bölümü reytinglerde gün birincisi oldu.

Tarih : 01 Temmuz 2017, 13:23
Puan Ver : 'şevkat Yerimdar'ın Büyük Başarısı(10/10)7


Milliyet Gazetesi'nden Sinan Biçici'nin, ‘Şevkat Yerimdar'ın Reyting Başarısı Neden?" başlıklı yazısı şöyle:

"FOX'un dizisi ‘Şevkat Yerimdar' geçtiğimiz yıl çekildi. Yayınlanmak için bir yıl bekledi, ekrana gelmeme ihtimali bile akıllara geldi. Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu yazınca dikkatimi çekti. Geçtiğimiz hafta tam tekrarlarıyla birlikte 8 kez yayınlanmış. Üstelik tekrar bölümü reytinglerde gün birincisi oldu.



 



kaynak:milliyet








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