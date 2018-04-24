ŞEVVAL'İN GÖĞÜS FRİKİĞİ OYNADIĞI DİZİYE DAMGA VURDU
Yasak Elma dizisinin son yayınlanan bölümünde göğüs dekolte kıyafet giyen Şevval Sam'ın frikiği ekran başındaki izleyicinin dikkatinden kaçmadı.
FOX TV ekranlarının ilgiyle izlenen yapımlarından Yasak Elma'nın son yayınlanan bölümüne Şevval Sam'ın kıyafeti damga vurdu.
VERDİĞİ FRİKİK DİKKAT ÇEKTİ
Beyaz göğüs dekolte kıyafet giyen Şam'ın verdiği firkik ise ekran başındaki dikkatli izleyicinin gözünden kaçmadı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Cani Koca, Adliye Çıkışında Eşini Bıçakladı
- Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç İle Gönüşecek
- Pegasus'tan Büyük Ayıp! Bebek Arabasını Kırdıkları Kadın Yolcuya Yardımcı Bile Olmadılar
- 7 Milyon Euro'yu Kaybettik Demişlerdi, 5 Yıl Sonra Tüm Aileye Gözaltı
- Arkadaşını Öldüren Cani, Polisleri ''hoşgeldiniz'' Diye Karşıladı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Başakşehir'in Golcüsü Adebayor: Mancini'den Hiç Hoşlanmadım
- Aziz Yıldırım, Şenol Güneş'i Bombaladı: Derbide Tiyatro Oynadı
- Tümer'den İlginç Derbi Çıkışı: İkisini De Men Edin
- Türk Sporcu En Uzun Süre Soğuk Denizde Yaşama Rekorunu Kırdı, Rekorlar Kitabı'na Adını Yazdırdı
- Galatasaray Derbisi Öncesi Futbolcuları Açık Açık Uyardı
DÜNYA HABERLERİ
- Sokakta Yürürken Kafasına Köpek Düştü, Gizemli Olay İnterneti Salladı
- Mayına Basan Askere Dünyanın İlk Penis Nakli Yapıldı
- Trump'ın Dışişleri Bakanı Olarak Görmek İstediği Pompeo İlk Oylamayı Kıl Payı Kazandı
- Bae Askeri Kampında Çıkan Çatışmada 6 Asker Öldü
- Irak'ta Kadın Adayın Afişini Öpen Gence 82 Bin Dolar Para Cezası
Bu Haberle İlgili Yorumlar