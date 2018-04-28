Şeyh Öncülük Yaptı, 20 Yıllık Kan Davası 2 Bin Kişilik Yemekte Bitti
Gül, 'aday Değilim!' Dedi, Kulisler Hareketlendi! İşte İlk Yorumlar
Fenerbahçe Zorlu Deplasmanda! Canlı Anlatım
Salah Sustu, Liverpool Kazanamadı
İstanbullulara Müjde! Sona Yaklaşıldı
Efsane Kulüp 2. Lige Düştü
Çaykur Rizespor Ve Ankaragücü Süper Lige Yükseldi
Arınç 'aday Değilim' Diyen Abdullah Gül'e Teşekkür Etti
Doktor, Ultrasonda 'kız' Dediği Bebek Erkek Doğunca Penisini Kesti
Seçim Startını İzmir'den Veren Erdoğan, İbrahim Tatlıses'i Sahneye Davet Etti
Yanındaki İsmi Gören 'adayınız Mı' Diye Sordu, Sadece Güldü
Beşiktaş'ın Türkiye Kupası Zararını Cenk Tosun Karşıladı
5 Teröristi Öldüren Şırnak Tem Şube Müdürü, Ak Parti'den Milletvekili Aday Adayı Oldu
Partililere Mesajı Verdi: Tembelleri Ayıklayacağız
Argo Kelimeler İçin Son Kararı Mahkeme Verdi
'ateş Kartalı' Burcu, Türkiye'de Hiçbir Kadının Yapmadığı İşi Yapıyor
Sivasspor, Gençler'i Ateşe Attı
Kayseri Evinde Yıkıldı
Türsab Japon Turistlerin Gönlünü Aldı
Ordu'da Üretiliyor, Rusya Ve Japonya'ya Gönderiliyor

Şeyh öncülük yaptı, 20 yıllık kan davası 2 bin kişilik yemekte bitti

ŞEYH ÖNCÜLÜK YAPTI, 20 YILLIK KAN DAVASI 2 BİN KİŞİLİK YEMEKTE BİTTİ

Batman'da 3 aile arasında 20 yıldır devam eden kan davası Zilan Şeyhi Selman Bağdu'nun öncülüğünde düzenlenen barış yemeğinde sona erdi. Yemeğe 2 bin kişi katıldı.

Tarih : 28 Nisan 2018, 19:50
Puan Ver : Şeyh Öncülük Yaptı, 20 Yıllık Kan Davası 2 Bin Kişilik Yemekte Bitti(7/10)3

Batman'da 20 yıl önce üç aile arasında çıkan kavga sonucu başlayan kan davası, Zilan Şeyhi Selman Bağdu ve kanaat önderlerinin girişimleri sonucunda barışla noktalandı.

BARIŞ YEMEĞİNE 2 BİN KİŞİ KATILDI

Beşiri ilçesine bağlı Örmegöze köyündeki Şeyh Halit Türbesi'nde düzenlenen ve Şeyh Salmen Bağdu'nun ev sahipliği yaptığı barış yemeğine 2 bin kişi katıldı. Batman'da 20 yıl önce meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği kavgadan sonra Tanrıseven, Güçin ve İzgi aileleri arasında başlayan kan davası, kanaat önderlerinin araya girmesiyle barışla sonuçlandı.

400 KİLO ET, 150 KİLO PİRİNÇ VE BULGUR

Zilan Şeyhi Selman Bağdu ile kanaat önderleri Şeyh Hüseyin Geylani, Abdurrahman Aydiş ve İbrahim Direk'in girişimleri sonucu kan davalı aileler arasında barış sağlandı. Ailelerin barıştırılması nedeniyle Beşiri ilçesine bağlı Örmegöze köyündeki Şeyh Halit Türbesi'nde barış yemeği düzenlendi. Barış yemeğine Batman ve Beşiri ilçelerinin yanı sıra İkiztepe ve Diktepe köylerinden yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Duaların okunması ve tarafların el sıkışması ile sonuçlanan barış yemeğinde, 400 kilo et ile 150 kilo bulgur ve pirinç kullanılarak yapılan yemekler davetlilere ikram edildi.

8-9 AYDIR AİLELERLE DİYALOG HALİNDEYDİK

Şeyh Halit Türbesi'ndeki barış yemeğine ev sahipliği yapan Zilan Şeyhi Selman Bağdu, barış ve huzurun tesis edilmesi için adım attıklarını belirterek, "Sağduyulu davranan taraflara çok teşekkür ediyoruz. Huzurun tesisi için gerekli adımı attık ve aileleri bir araya getirdik. Yöremizin hassasiyetleri var. 8-9 aydır bu ailelerle diyalog halindeydik. Bundan böyle güzellik olması, ailelerin sevgilerinin artması için uğraş veriyoruz"dedi. 20 yıllık kan davasının ardından barışan aileler, aralarındaki barışı sağlayan Zilan Şeyhi Selman Bağdu ile kanaat önderleri Şeyh Hüseyin Geylani, Abdurrahman Aydiş ve İbrahim Direk'e teşekkür etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Şeyh  Öncülük  Yaptı  20  Yıllık  Kan  Davası  2  Bin  Kişilik  Yemekte  
Bitti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER