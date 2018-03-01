SEYİR HALİNDEKİ ARACA KUNG FU SALDIRISI! O ANLAR KAMERADA
Çin'de bir adam, seyir halindeki otomobile Kung Fu yaparak uçan tekme attı ve aracın camını kırdı. Çinli adamın saldırı anı kameraya yansıdı.
Çin'de Kung fu yapan adam, sebebi bilinmeyen bir nedenle seyir halindeki araca uçan tekmeyle saldırdı.
ARACIN CAMINI KIRDI
Çinli adam havalanarak camı kırdıktan sonra yere düşen Kung Fu'cu adam hırsını alamayınca kalktı ve bir tekme daha savurdu. Bu sırada kadraja giren arkadaşından da uçan yumruk geldi.
Kaynak: haberinburada
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